Filip bi je razumeo, mogao bi da joj parira! Đukić prvi put JASNO I GLASNO priznao da je ZALJUBLJEN u Aneli, Janjuš im dao BLAGOSLOV! (VIDEO)

Sve su sigurniji u ovu ljubav!

Na sledećem snimku učesnici, ali i gledaoci su imali prilike da vide i čuju kako Filip Đukić pita Aneli Ahmić da se smuvaju. Aneli mu nije odgovorila, ali su se prisno ljubili i mazili.

- Pa dobro, šta. Malo emocija ovo ono. Jesam zaljubio sam se, što moram da ponavljam - rekao je Filip.

- Je l' razlika od Teodore, Boginje - pitao je Milan.

- Naravno da jeste. Nisam bio zaljubljen. Ništa, sad nemamo komunikaciju. Ne znam da li ovo radi namerno, ne znam je od spolja, ali mene neke stvari ono... Znaš kakve sam veze imao. Čim osetim nešto slično, ne volim, ne volim tenziju, svađe, nešto nepotrebno - rekao je Filip.

- Više nije dete u pitanju, sad te ovo sprečava - pitao je Milan.

- Ne, i to. Ona tvrdi da to napolju nije takav - rekao je Đukić.

- Ja napolju ništa ne radim - rekla je Aneli.

- Što ne pitaš bivšeg druga kakva je bila napolju - rekao je Milan.

- To je boleština, zamisli on mene pita za Anitu. Vidim da iz nekih banalnih situacija napravi svađu. Nisam ja nakostrešen, ako ja kažem da pazi na majicu zbog šminke. Onda me gura kao da se grlimo samo kad ja hoću. Ja to ne volim. Džabe mi, meni je sa Marijom Anom bilo top dva dana i onda haos - rekao je Đukić.

- Mi ležimo i mazimo se dva sata, on mene nikad nije prvi zagrlio, nikad, vazda sam ja ta koja prilazi. Bahat je, katastrofa, ne mogu komentarisati - rekla je Aneli.

- To se radi u srednjoj školi, ko je kome šta prvi. U ovim godinama ja da gledam ko je kome šta prvi - rekao je Đukić.

- On se na nju primio, loži se na nju, radi ga, ali ga njeno ponašanje odbija, ona mora da shvati da ako želi da osvoji muškarca mora da ga osvoji na drugi način, da mu se posveti malo više. Više sa Filipove strane postoje emocije, posle svih ovih devojaka, negde je našao to što njemu odgovara, to je ta hemija. Aneli, samo malo promeni ponašanje i on će biti tvoj. Izgledaju top, ja bih voleo da izađu zajedno, verujem da bi Filip nju razumeo, on bi mogao da joj parira, baš bi lepo funkcionisali napolju - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.