STAVILA SVE KARTE NA STO: Kristina otvoreno progovorila o odnosu sa Kristijano, otkrila da li je pomirenje moguće, pa spomenula emocije: ON JE BIO I OSTAO MOJA NAJVEĆA LJUBAV! (VIDEO)

Otkrila šta joj je na duši!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Naide Varupe bila je Kristina Spalević.

Ona je na samom početku emisije otkrila u kakvom je odnosu sa ocem njene dece, Kristojanom Goluboviću, nakon brojnih pisanja i nagađanja.

Kako je proteklo krštenje Kristijanovih i tvojih sinova?

- Turbulentno. Na dan krštenja je našeg sina bio imendan, to mi je veoma drago. Moja slava je Sveti Vasilije, sve je simbolično i veoma mi je drago. Sve je na kraju super prošlo.

Kristijan me je jednom prilikom prisetio na to kako ste se obukli na venčanju njegovog sina, kako ste se skladno obukli i kako je sve to izgledao, te je izgledalo svima da ste veoma da ste skladan par, stvoreni jedno za drugo. Kakva je sada situacija među vama, ako želiš da kažeš nešto više o tome?

- Čisto eto da javnost ne bude zbunjena. Kristijan i ja smo razdvojeni. Trudimo se da budemo u korektnom odnosu. Nikada neću reći ''nikad''. Da, mi smo bili specifičan par, išli smo jedno uz drugo. Poklopilo se tu mnogo kockica, bio je moja najveća ljubav i sada je, ali ja smatram da nas dvoje ne treba da budemo zajedno iz mnogo razloga. Planiram da tako i ostane.

Autor: S.Z.