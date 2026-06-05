U NEKU RUKU NISAM BILA KOREKTNA PREMA NJOJ: Kristina Spalević otkrila da li je u svađi sa Minom Vrbaški, pa dala svoj sud o njenom emotivnom odnosu sa Viktorom! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Naide Varupe bila je Kristina Spalević.

Ona je prokomentarisala učešće svoje drugarice Mine Vrbaški u ''Eliti'' i njenu emotivnu vezu sa Viktorom Gagićem.

Kakav je odnos Mine Vrbaški i tebe, da li si ljuta na nju?

- Ona je prema meni bila veoma korektna ispala, ja u neku ruku nisam bila prema njoj. Našla sam se u nebranom grožđu. Ona je bila tu za mene. Moram da kažem da se nikada nije mešala u moj odnos sa Kristijanom. Nikada mi nije govorila da ga ostavim. Dok je Kristijan, tokom prošle godine bio u rijalitiju, ona je provodila vreme sa mnom, devet meseci. Moram da naglasim i da je ona bila tu za mene. Stava sam da čovek ima dva skenera, ukoliko ima decu i psa. Deca su je obožavala moja, a pas nikada zalajao nije na nju. Kada sam se rastala od Kristijana, ona je mene javno tada podržala, letos, a on nije mogao da shvati, osuo je drvlje i kamenje po njoj. Kada je ušla u rijaliti, čula je da smo se Kristijan i ja pomirili, nije joj bilo krivo, ali je ispalo kao da je ona stala iza mene, a ja sam se na kraju pomirila. Nisam joj poslala ništa dok je sada u rijalitiju, ali je čekam kada izađe. Ja sam sa Minom bila oprezna na početku druženja

Šta bi ti iz ove perspektive sada rekla o Mini kao osobi, kakva je ona?

- Ja sam sa Minom bila oprezna na početku rijalitija, to je bio moj utisak da može da spletkari, što je i činjenica, ali ja negde nisam primetila da u preveliku ofanzivu ide, ako je neko ne dira. Ima ona svoje loše momente, ko ih nema?! Mislim da su njeni ljubavni izbori, najveći problemi, nekako deluje kao da ne zna da funkcioniše u nekoj normalnoj vezi. Smatram da je zbog ovog odnosa podnela veliku žrtvu, jer je nju odnos ovaj na neki način ugasio, da se razumemo. Njeno ponašanje ne podržava, ponižava se. Ne mogu da osudim jer se ponižava, jer ja sam bila isponižavana od strane Kristijana dok smo bili u rijalitiju, koji je danas otac moje dece. Mislim da Viktor nije taj lik, kakav je sada i kako se ponaša, nego da ga je ona takvim sad napravila. Ona ne želi da bude ostavljena.

Autor: S.Z.