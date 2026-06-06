ODLAZE NA SUD! Anastasijin drug rešio da se pred zakonom obračuna sa sestrom Bore Santane, burno reagovao na njene provokacije! (VIDEO)

Šok!

U emisiji ''Pitao bih za druga'', sestra Bore Santane, Draganu, koja je imala negativne komentare na račun druga Anastasije Brčić, Ognjena. Ona je tokom svog izlaganja istakla da bi mu posavetovala da ode na lečenje, kao i da će od nje dobiti tužbu.

Za portal Pink.rs oglasio se i Ognjen, koji je prokomentarisao njene reči, te i kako reaguje na to.

Anastasijin drug nije krio revolt zbog reči koje mu je uputila Borina sestra, ističući da će se vrlo rado s njom naći na sudu i tamo razrešiti njihove probleme.

Iskreno, mislim da je ta žena došla na televiziju da lupa gluposti, a pritom i da laže. Neka prvo počne da gleda Elitu, jer očigledno do sada nije pratila taj rijaliti. Izlupetala je svašta po televiziji, ljudi su u komentarima šokirani šta ona priča. Ne kažem, Anastasija ima svoje ispade i neke stvari koje treba osuditi, ali treba biti realan i govoriti istinu. Ona je čak rekla ''videćemo se na sudu'', hoćemo, to je sigurno - istakao je Anastasijin drug.

Autor: S.Z.