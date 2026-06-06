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Bivši učesnik Elite izbegao saobraćajku! Preživeo pakao na putu, pa otkrio: Džip je išao pet sekundi na dva točka

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Bivši učesnik "Elite", Marko Stefanović, preživeo je pravu životnu dramu kada je nakon povratka iz teretane za dlaku izbegao stravičnu saobraćajnu nesreću.

Do incidenta je došlo kada je prema njegovim rečima vidno alkoholisani pešak izleteo ispred njegovog automobila.

Foto: Instagram.com

Marko je još uvek u potpunom šoku i veruje da ga je samo čudo spasilo.

- Vraćao sam se iz teretane i za dlaku sam izbegao smrt zbog čoveka u vidno alkoholisanom stanju s obzirom kako je izleteo ispred auta, jedino me spasilo što je x5 džip inače bih se isprevrtao, tako da ni meni ni autu nije hvala Bogu ništa, ali sam mogao da se isprevrćem i da ostanem na licu mesta mrtav.

- Bog me je sačuvao, još sam u šoku da sam izvukao živu glavu. Džip je išao pet sekundi na dva točka, dobro se vratilo sve u ravnotežu i da je sve okej sa mnom, kao i sa autom, ljudi treba da se čuvaju - poručio je Marko za "Blic".

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: N.B.

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