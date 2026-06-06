Ona je njegova kerina, radi sa njom šta hoće: Stanija rafalnom paljbom unakazila Maju i Asmina, nastao karambol (VIDEO)

Nije birala reči!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stanijom Dobrojević o haosu koji su imali Maja Marinković i Asmin Durdžić.

- Naravno da će da me pravi od blata. Ja sam stara čekalica, doći će sve na moje. Njihovu vezu ne bih dirala. Ja sam došla ovde zbog ozbiljne priče, ovde imamo ostavljenu ženu, moj verenik od tri godine kojem je bio bitniji rijaliti i to su moji glavni akteri. Kako smo dobili četvorougao glavna tema je Filip Car. Bivši izjavljajuje da li je kanta u ono što ubacuje i neka njih dvoje zabavljaju publiku. Ja ću da budem fikus i to mi odgovara. Ipak Asmin drži konce u svojim rukama, a ja sam mislila da Maja mpže da obrne igricu. Sve što izgovara u svađama on stvarno misli, a veze će da se drži do kraja rijalitija ili leta. Maja se uvalila u priču zarad kadra i teme, a uspela je u tome i neka tera jer je nama zanimljivo da slušamo šta njih dvoje izgovaraju - govorila je Stanija.

- Sinoć je svima bilo jasno da je pretio Maji da će da sedne pored tebe. Kako ti komentarišeš? - pitao je voditelj.

- Nesigurna je, govori o sebi jer je od njega napravila kera, ali je ipak ona još veća njegova kerina jer on radi sa njom šta hoće. On kaže kad da laje ona na mene, kad da laje na Aneli. Htela je da brani ljubav sa Filipom, pa kad joj kaže neke stvari je ipak on taj koji drži konce u svojim rukama - pričala je Stanija.

- Kako komentarišeš što je Asmin priznao da mu je veza sa tobom bila najbolja? - pitao je Darko.

- Nisam mu visila nad glavom, mogaoje da se bavi biznisom i ide gde hoće. Kleo mi se u brata i njegovu dečicu da me nikad nije prevario. Možda sa njim nisam imala ludačku emociju, ali smo imali dobar partnerski odnos - dodala je ona.

- Htela si da se pomiriš sa mnom, ali nema mirenja - rekla je Maja.

- Poršelina će da bude moja karma i da skine Maji Asmina - dodala je Stanija.

. Ona je budaletina mislil da može dame navuče. Pet minuta mi je trebalo samo da joj kažem da pričamo jer je bez karaktera, govedo koje bi se ovde mirilo sa svima. Ona je želela da se miri sa bivšom drugaricom - pričala je Maja,

Autor: A. Nikolić