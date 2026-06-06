ON JE GLUMIO FILIPA CARA U ŠTIKLAMA! Aneli totalno razotkrila Maju, pa učesnici dolili ulje na vatru: Asmin i Janjuš su ljubomorni na njega (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Marka Janjuševića Janjuša.

- Kako komentarišeš što Maja misli da si sujetan i ostrašćen? - pitao je Darko.

- Imam pravo da budem kvaran prema Maji ali neću. Ja sam samo sinoć iskomentarisao situaciju. Ne smatram da je to velika ljubav, gde je odnos nadprosečno bolestan. Ja njih dvoje iskomentarišem da ne bi dolazilo do onih situacija do kojih dolazi. nemam problem sa njima, nikakva ljubomora i sujeta. Ja verujem da bi se Filip Car složio da je to bolesno šta je Maja sve izgovorila - rekao je Janjuš.

- Što Maja uvek u svađi komentariše da vas dvoje ne možete da budete dobri? - pitao je Darko.

- Nemam pojma. Ja ne osećam ništa sa Asminove strane. Je l' postoji osoba kojoj ne bih odgovotio? Ja sa njim ne provodim vreme. Kad si me video da ja sa njim provodim vreme, on je stalno sa njom, a ja sa svojom ekipom. Meni je ovo smešno, ne bih sad nešto drugo komentarisao - rekao je Janjuš.

- Da li Asmin ima pravo što je onako skočio i zamerio joj ono što joj je zamerio? Kako komentarišeš njihov sukob? - pitao je Darko Aneli.

- Ima pravo. Maja je reagovala juče kako nije trebala. Janjuš je ljubomoran na Filipa Cara. I Asmin isto, obojica su sujetni. Pokazao je da je folirant. Maja jeste poludela radi Filipa jer se njihova veza upoređivala. I ja bih popizdela da sam na Asminovom mestu. On mora da prihvati da je to tako. Da li bi Maja pristala da Filip dođe ovde kao gost? Ona bi rekla: ,,Ne, ne želim. Ne može i gotovo''. Ja poznajem Maju kako diše, svaki njen pogled. Ona ne bi pristala na to. I ovo što Filip komentariše napolju, mislite da je Maji svejedno. - rekla je Aneli.

- Je l' sujetan Janjuš? - pitao je Darko Kačavendu.

- Aspolutno. Maja neće ukanaliti Asmina. Oboje su đipili na Filipa Cara.Podsmevao se on Bebici... od čizme pa do fizičkog kontakta došli smo do Fifi. Videli smo njegove reakcije na pesme. On je glumio Filipa Cara u štiklama. Ovo ljubav nije. Ja kad sam mislila da je gospodin, mislila sam da će biti gospodin i prema Maji - rekla je Kačavenda.

- Ne mogu da verujem da oni ustanu mrtvi hladni i kažu pa nismo se toliko vređali. Ovo je postalo mučno da im Filip Car pravi problem. Maja je morala malo bolje da se spremi za ovu emisiju večeras. Deluje kao da je pogubljena i rasejana. Maja svojim postupcima, da li to bila pesma, Janjuš.. ostavlja prostor da Filipu šalje poruku napolju. Asmin u nekim sitacijama zna šta radiš. Svestan je da ova veza nema perspektivu i da će on tek tako lako napolju biti Leo - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović