GRCA U SUZAMA ZBOG SESTRIĆA: Aneli sa knedlom u grlu priča o novonastaloj Neriovoj situaciji, krivi Hanu za sve! (VIDEO)

Granice su pomerene!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić.

- Ja dobro poznajem majku šta sad radi. Za Situ je ovo katastrofa. Blam je da sluša njega dok se oni smeju. Nikada ne bih pomislila da bi on to napravio. Ja ne mogu.. izazvaću svađu ako iznesem svoje mišljenje. Zato ostajem nedorečena. Svašta bih rekla. Ne mogu, ne želim se svbađati i praviti haos - rekla je Aneli.

- Da li je Hana zaslužna što se još jedna ljaga bacila na vašu porodicu? - pitao je Darko.

- Jeste. Planski je to uradila ne bi li mi se ukalajla porodica. Sve će se svaliti na mene. Ja da da nisam ušla ne bi ni on. Znam kroz šta prolazi moj brat - rekla je Aneli.

- Kažu neki da ti nemaš pšravo da optužuješ Hanu - pitao je Darko.

- Mene je bivši tad ostavio i otišao. Ja to smatram vanbračnom zajednicom, ne vezom - rekla je Aneli.

- Kako bi reagovala da si videla Neria i Fifi zajedno? - pitao je Darko.

- Boleština. Nemam ništa protiv toga ako imaš momka i momka, ženu i ženu. On nije nekog tog opredeljenja, ima porodicu. Nije bio čiste pameti. Slike mi se stvaraju u glavi. Bolest. Ja sam mislila da je to neka sprdnja sve dok mi Terza nije ozbiljno ispričao. Ne stidim ga se. Ona mi je tu krivac jer je sama svog muža izblamirala - rekla je Aneli.

- Grozno sam se osećala, ali mi je bilo lakše nego da je neka druga ženska. Rekao mi je da mu se to desilo i da nije bilo ništa između njih. Nerio nije neki da flertuje i znam kakv mu je to problem. Rekao mi je da je kreno za Stari Grad i da je popio, da mu je bila simaptična cura - rekla je Hana.

- Je l' ti misliš da on nije znao da je on transeksualna osoba? - pitao je Darko.

- Rekao bi. U Dubrovniku je to prihvaćena stvar - rekla je Hana.

- Zbog čega ljudi imaju osećaj da se takmičiš sa njim jer njega u kući više vole nego tebe? - pitao je Darko.

- To je moj lični kompleks. To nije ljubomora. Ne znači mi da li me Maja voli ili ne voli - rekla je Hana.

- U kolikoj meri Ahmići nastavljaju da tebe gaze kad kažu da bi se više obradovali trandži nego tebi? - pitao je Darko.

- Oni su pokazali da naše dete ne vole. Dokazuju da im nije stalo do našeg deteta. - rekla je Hana.

Autor: Teodora Mladenović