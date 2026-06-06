Pala maska Hane Duvnjak: Terza razotkrio kako ga muva, sve vreme radi Neriu iza leđa! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pitao je Hanu Duvnjak da prokomentariše priče takmičara da je namerno uvalila Neria Ružanjija u probleme kako bi zataškala priču da ima simpatije prema Borisalvu Terziću Terzi.

- Meni se on ne sviđa, to je bila sprdancija. Nemam emocije, ne sviđa mi se i nisam flertovala sa njim - rekla je Hana.

- Da li patiš jer pored sebe nemaš dečka kao Terzu koji gine za svoju devojku, a ne Neria koji nema rekacije? - upitao je voditelj.

- Treba da ima reakcije, ali to nema veze sa Terzom - rekla je Hana.

- Nisam video flertovanje i muvanje - dodao je Nerio.

- Ona se nakon situacije sa Sofijom dotrčkala kod mene. Anastasija mi je rekla da uvek igraju "ili ili" za stolom i da njoj uvek ispada Terza - rekao je Terza.

- Molim? Jednom je bilo pitanje Mića ili Terza - vikala je Hana.

- Meni njeno ponašanje nije normalno jer ima dete sa čovekom, a mene dolazi da ljubi. Rekla je da je bila pijana, a ne može da kaže kako bi ona mene ljubila i trezna. Ne volim te stvari, gotivim Neria. Hana je prevrtljiva, namazana i pokvarena. Ona sad ovde obrće neke stvari - pričao je Terza.

Autor: A. Nikolić