AKTUELNO

Zadruga

Pala maska Hane Duvnjak: Terza razotkrio kako ga muva, sve vreme radi Neriu iza leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pitao je Hanu Duvnjak da prokomentariše priče takmičara da je namerno uvalila Neria Ružanjija u probleme kako bi zataškala priču da ima simpatije prema Borisalvu Terziću Terzi.

- Meni se on ne sviđa, to je bila sprdancija. Nemam emocije, ne sviđa mi se i nisam flertovala sa njim - rekla je Hana.

- Da li patiš jer pored sebe nemaš dečka kao Terzu koji gine za svoju devojku, a ne Neria koji nema rekacije? - upitao je voditelj.

- Treba da ima reakcije, ali to nema veze sa Terzom - rekla je Hana.

- Nisam video flertovanje i muvanje - dodao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona se nakon situacije sa Sofijom dotrčkala kod mene. Anastasija mi je rekla da uvek igraju "ili ili" za stolom i da njoj uvek ispada Terza - rekao je Terza.

- Molim? Jednom je bilo pitanje Mića ili Terza - vikala je Hana.

- Meni njeno ponašanje nije normalno jer ima dete sa čovekom, a mene dolazi da ljubi. Rekla je da je bila pijana, a ne može da kaže kako bi ona mene ljubila i trezna. Ne volim te stvari, gotivim Neria. Hana je prevrtljiva, namazana i pokvarena. Ona sad ovde obrće neke stvari - pričao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Sofija dobila šut-kartu: Terza saznao šta mu je radila iza leđa, pa je pred svima na brutalan način ostavio! (VIDEO)

Zadruga

Mnogo zuji, malo meda daje: Miki Dudić napljuvao stare takmičare iza leđa, pa zanemeo kad su saznali istinu! (VIDEO)

Zadruga

MIONA SE HITNO OBRATILA PORODICI: Saznala da joj je Ša iza leđa OLAJAVAO BABU, pa brutalno uzvratila! (VIDEO)

Zadruga

Oni su joj namestili aferu: Luka i Anita postali glavni savetnici Mine i Viktora, sve optužbe i prozivke pale u vodu! (VIDEO)

Domaći

Terza dotkao samo dno dna: Ne bira način da ponizi trudnu Milicu, ona ga rastavila na činioce argumentima! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da vas sputava ego: Karić dao Eni i Peji vetar u leđa, Lepi Mića radi punom parom da im razbuca odnos! (VIDEO)