Konačan kraj ili uskoro pomirenje? Aneli i Filip otvorili sve karte o svom odnosu! (VIDEO)

Priznali kako se osećaju nakon drame!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Aneli Ahmić kako bi sa njom pričao o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Trenutno ne pričamo, takav nam je odnos i verovatno će tako da ostane. Jasno je kao dan da on neke stvari ne želi, meni neke stvari smetaju, imam emociju, ljubomorišem... Ja kad imam emociju prema nekome ja to pokazujem i ne mogu da sakrijem. Ja prigovaram ono što mi smeta. Zašto bih sakrivala ono što osećam i što mi smeta? - govorila je Aneli.

- Koliko je teško da se kontrolišeš sa Filipom? - pitao je Darko.

- Naravno da je teško, mi znamo kako se osećamo. On kad mi je rekao da je išao u kupatilo... Blam - rekla je ona.

- Kako komentarišeš što te je pijan pitao da se smuvate, a onda se opet ograđivao? - dodao je voditelj.

- Zamisli blam da sam rekla liku koji ne zna šta priča jer je pijan i da sam ja rekla da hoću da se smuvamo, a onda ujutru da čekam reakciju i da ostanem p*pišana - pričala je Aneli.

- Da li veruješ u to što je Boginaj rekla da Aneli hoće da se sveti za ostale devojke? - pitao je Darko Filipa.

- Ona i da je to rekla, prvo nije ni rečeno da je to bilo pre mesec i po, pa i sve da je rekla to je najmanji problem... Nije ni problem. Meni su mnogo bitniji naši međuljudski odosi, poklapanja, ja ne volim tenziju... Ja sam prošao neke situacije u nekim vezama, a to ne želim ni u snu da ponovom, a znam kako to počinje od sitnica - govorio je Đukić.

- Šta najteže bude? - pitao je Darko.

- Da se suzdržimo. Nije tu bilo intimiziranja, toga stvarno nema. Ljudi misle da sam ja neki manijak, ali svako može da se suzdrži - rekao je Filip.

Autor: A. Nikolić