Ne smetaju mu vrele akcije sa njom: Viktor svim silama pokušava da se opere, Mina ponovo doživela nervni slom (VIDEO)

Drama!

Vodutelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Viktorom o njenom odnosu sa Minom Vrbaški.

- Kad se odovjimo posle svađe, iskuliraju se glave, ona napravi hranu... Kad je bila žurka u nedelju, pili smo zajedno, sve bude lepo i onda se upustimo u odnos gde ne možemo da se suzdržimo. Ne znam kako smo dopustili to u wc, nismo ni kad smo bili u odnosu. Ja kad kažem da neću da se vratim u krevet problem, a ne bi bio da me ne pita - govorio je Viktor.

- Zašto se vraćaš na njene laži kad se vraćaš njoj? - pitao je voditelj.

- Ja njon ne prebacujem, a onda meni prebacuje šta sam rekao Aneli. Nismo u odnosu i mogu da radim šta hoću, a ne radim ništa - rekao je on-

- Kako komentarišeš što ukućani kažu da si se zavozao i da hoćeš rijaliti? - pitao je Darko.

- Da hoću radio bih sa sttane. Njima su ovde svima atgumenti kako je to zbog rijalitija - pričao je on.

- On očigledno da nema svest i težinu da to nije mala stvar. On da je bar pet dana rekao da je sa mnom, a onda me ostavio opet ne bi se tako komentarisalo. Ovo je najveće poniženje za jednu ženu, a on nema svet i biće mu jasno kad izađe odavde. Nema šta da komentarišem... Loše sam, imam napade anksioznosti. On je danas prošao pored mene i rekao: "Videćeš ti neverna devojčice" - govorila je Mina.

- Rekla si Kačavendi da Viktor radi ovo zarad rijalitija i da ti je jasno šta radi - dodao je voditelj.

- Za stolom pokušava da prebaci na mene. Ja snosim posledice, ali posle svega toga je on bio sa mnom. On je u pravu za sve, ništa nije prebacio. On će da vidi kad izađe kako sve ovo izgleda i kakva sam ja ispala nakon svega što smo imali. On nema osećaj da neke stvari imaju težinu, Ja volim, a ti ne voliš... Pet meseci sam ti valjala za sve - pričala je Mina Vrbaški.

- Meni je Viktor rekao da je kupovao mir sa njom, plakao je... Da li nju neko može da natera da p*ši k*rac? Ne. Sama je kriva, neka se skloni od dečka. Ona njega kao da želi da diskvalifikuje, kao da mu se sveti. Rekla sam joj da ucenama ništa ne može da postigne. Mina ima kompleks da bude ostavljena i odbijena - pirčala je Boginja.

Autor: A. Nikolić