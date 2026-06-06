OVO JE NAJGORA ŽENA KOJU SAM UPOZNAO: Sofija i Vanja udružile snagu protiv Kačavende, stavile joj do znanja da znaju sve o njoj (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Mileni Kačavendi.

- Kako se nosiš sa pričama da si bila neverna Srđanu Kačavendi? - pitao je Darko.

- Nikada u životu nisam prevarila svog muža. Ja to demantujem i to se nikada nije dogodilo - rekla je Milena.

- Luka je rekao da Srđan neće da dozvoli da se to dozvoli jer bi srozao svoju reputaciju -pitao je Darko.

- Srđan nije čovek koji ne stoji iza svojih reči. Nema razloga da bi se takva stavr krila. On ne bi dozvolio da me pokriva - rekla je Milena.

- Koliko se plašiš informacija koje ima Sofija Janićijević? - pitao je Darko.

- Nula bodova. Srđan je jako brižan otac. - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što ti je sinoć Sofija u lice rekla 77 puta da si stara k*rva - pitao je Darko.

- Boli me k*rac šta pričaju ove metle i smećari. Mene ovde zanima mišljenje sedmoro ljudi - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što je Anđelo rekao da nisi dobila ništa od imovine? - pitao je Darko.

- Nisam razmišljala da ću moratoi da pravdam svoju imovinu, pokretnui nepokretnu. Zabole me k*rac šta kaže Anđelo Ranković - rekla je Milena.

- Čime držiš Milenu u šaci? - pitao je Darko Sofiju.

- Po reakciji mogu da vide da ženi nije dobro kada ustanem da pričam. Ne znam zašto oseti potrebu da ovako reaguje na mene. To je samo još jedan dokaz onoga šta ja mogu da kažem. Ja nisam rekla da je ona prevarila muža već da je neverna osoba. Bila je na psihijatriji neko vreme. A što je bila? Zbog razvoda? Laže da se razvela zbog jedne loše reči. Potvrđujem Lukinu priču da znam dečimično šta i on. Da je bila neverna to je sigurno - rekla je Sofija.

- Ja mogu da joj se zahvalim za sve uvrede i klevete. Sofija mi ide na živce iz kog razloga neće da kaže šta zna, a znam da zna. Žena nema komunikaciju sa mužem, nema pojma ništa o njemu, zna samo da živi sa ženom sa kojom je prevarena. To mi je sve pričala dok je bila pijana. - rekla je Vanja Ž.

- Janjuše, da li lažu Luka i Sofija, a imaju potpuno drugačije okruženje? - pitao je Darko.

- Ja ću ti potvrditi da ne mislim da neko od njih laže. Mislim da je upletena neka treća osoba koju Sofija spominje i neće zbog nje da govori. Moje mišljenje je da je ovo najgora žena koju sam ikada sreo. Ona je patološki lažov. Sve što Vanja priča verujem da je tako - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović