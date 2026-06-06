OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI: Bora i Anastasija nastavljaju rat, sve swe ori od uvreda! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Jovan Ilić postavio je pitanje Bori Santani.

- Da sam doživeo da me kolega laže. U petak mi govoriš, nije bilo s*ksa sa Anastasijom, u radiju sve priznaješ - rekao je Joca novinar.

- Ja sam totalno razočaran u nju. Ne želim da imam bilo kakav kontakt sa njom. Što dalje od mene. Nek me puste na miru. Ne znam što se mešaju ove druge? One su mene ovde unakazile ovde. Ni du*eta nema, šta se meni ovde svidelo - rekao je Bora.

- Sramota me je majke i tate kako će da reaguju. Napravio mi je Kazanovu od života - rekla je Anastasija.

- Ja nisam ni znao šta je Domestos - rekao je Bora.

- On je mene zaprljao ovde najviše. Ti si ološ. Šta si ti pričao ovde za moju porodicu? Ti si klošar smrdnjivi - rekla je Anastasija.

Autor: Teodora Mladenović