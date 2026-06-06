MASKE SU PALE! Asmin zatražio od Maje da POBACA sve lemure kako bi dokazala da ne voli Cara, Nerio otkrio detalje afere sa Fifijem, Aneli završila u suzama!

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Petak u ''Eliti'', rezervisan je za emisiju ''Pitaja novinara''. Pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, postavljali su pitanja, koja su odgonetnula mnoge tajne. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Maja Marinković osvrnula se na turbulentan odnos sa Asminom Durdžiće, te je prokomentarisala njegovu izjavu da će spavati u izolaciji, jer bi samo tako mogao da sačuva njenu va*inu od potencijalnih udvarača. Ona je dala sve od sebe da opravda njegove izjave, prouzrokovane revoltom zbog načina na koji je Marko Janjušević Janjuš kometarsisao njihov odnos.

Asmin Durdžić nije krio da oseća crv sumnje kada je reč o emocijama Maje Marinković, prema njenom bivšem momku Filipu Caru, te je istakao da oseća strah od toga da bi mu se jednog dana vratila. On je takođe od nje zatražio da pobaca sve lemure igračkice i stvari sa tom animacijom, jer su upravo oni, simbol njene ljubavi sa Carem.

Stanija Dobrojević nije se libila da iskaže svoj stav o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, te je iskoristila priliku da Marinkovićevu nazove kerinom i istakne da Durdžić s njom radi šta poželi.

Još jedna bivša Asmina Durdžića, nije mogla a da ne otkrije kakav stav ima o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, koji je na klimavim nogama, po svemu sudeći. Ona je istakla da je da su Asmin i Marko Janjušević Janjuš i više nego ljubomorni da postojanje Filipa Cara.

S obzirom na to da se danima unazad govori o priznanju Nerija Ružanjija da je imao aferu sa tzv. Fifijem, koji je transrodna osoba, došao je trenutak, kada je otkrio sve o tom odnosu.

Aneli Ahmić s knedlom u grlu i suzama u očima je pričala o svom sestriću Neriju Ružanjiju i njegovom iskustvu sa tansvestitom, koji je obelodanio i otkrio detalje.

Autor: S.Z.