OČAJNA SAM I RAZOČARANA: Neriova baka se oglasila nakon njegove ispovesti o odnosu sa transrodnim Fifijem, otkrila da li će mu nakon ŠOK PRIZNANJA vrata njene kuće biti zauvek zatvorena!

Ona je istakla da joj je ova informacija veoma teško pala, ali da neće okrenuti leđa svom unuku.

Učesnici najgledanijeg rijalitija svih vremena, ''Elite 9'' danima komentarišu ispovest Neria Ružanjija o aferi sa transrodnom osobom. On je naglasio da nije imao emocionalnu vezu sa trensvestitom i da nije naklonjen muškarcima.

Tokom noći za nama u emisiji ''Pitanja novinara'', on je detaljno progovorio o svemu što se izdešavalo, te je pokušao da objasni da je u tokom najvećih emotivnih razora i svađa sa svojom partnerkom Hanom Duvnjak, odlazio kod transvestita, kog su učesnici nazvali ''Fifi'', te su bili bliski.

Za portal Elita.rs, oglasila se Neriova baka Nadalina, koje je bez ustezanja prokomentarisala novonastalu situaciju.

Neriova baka Nadalina nije krila zaprepašćenost zbog njegove ispovesti, ali je uprkos tome istakla da mu neće okrenuti leđa i da je u njenom domu uvek rado viđen kost, ali sa Hanom i ćerkom, a ne tzv. Fifijem.

- Meni je to sve strašno. Ne smem to ni spomenuti, mom mužu. Moj muž ne želi više pričati o tome. Ne znam šta bih rekla, da je strašno -strašno je, ali ga ne oduđujem. Ne mogu da mu kažem ''bravo'', ali šta da se radi?! Pitala bih ga ''kako si mogao to da učiniš'', a možda i neću. Vervovato njega to sve najviše boli. On je dobrica, divan je momak. Ako se Nerio ne makne od Nerija i te kuće, nikad biti srećan neće. Ja sam inače govorila Neriju da završiti zajedno neće, ne jer se ne vole, ili je ja ne volim, već jer su mladi previše. Eto, tek sad ne mislim da će opstati, jer Ahmići rade sve da ih odvoje. Moj sin koji je poginuo, isto je takav bio, Nerio je na njega. . Da nije jedini, nije. Baka sam, imam sedamdeset godina, ali porodica Ahmić veliko zlo, njima ne treba dete, već sluškinja. Hana je jedna lepa devojka, ali njima ne odgovara. Ona odlazi iz jedne siromašne porodice, odrasla je bez oca, Nerio je odrastao bez oca, da li i ta ćerkica njihova treba da odrasta bez oca?! Sita je spavala kod drugarica, Grofica je glumatala neku slikarku. Kada smo mi Ahmiće upoznali, to je bila jad i beda. Moj muž i ja smo se trudili da Nerio dođe kod nas da bude, prikupljali smo papire, ali je njega Sita nagovorila da kaže da ne žeki da boravi kod nas. Ožalošćen je bio zbog toga, govorio mi je da se oseća užasno. Ne znam kako smo mi najgori, a ona nije ostala pored svojih partnera. Ja sam očajna i razočarana, niko me i ne zove, niko me nije pitao za Neriovo priznanje o tom odnosu sa transrodnom osobom. Tišina, samo tišina. Svakako, u našu kuću uvek može da doće, u svako doba. Sa Hanom i ćerkicom njihovom uvek može da dođe, ali bez Ahmića. Moram samo da kažem da Hani zameram jer ume da popije, to najviše zameram. Da nije alkohola bilo, to se ne bi dogodilo. Ako misle da ostanu zajedno, to mora da se reši, inače im nema opstanka. Ona meni jeste draga, ne bih ga nikad savetovala da je ostavi, ali pića moraju da se reše, ako misle jedno na drugo - istakla je Nada.

Autor: S.Z.