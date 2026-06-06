PRVI PUT VIDIM ŠTA JE ANKSIOZNOST... Kristina u velikim problemima nakon rastanka od Kristijana, otkrila da je zbog njega odustala od životnog sna, pa gorko zažalila zbog OVOGA!

Spalevićeva otkrila i da se našla ne meti napada i kritika jer je sa Kristijanom posle svega otišla na Ostrog da krsti sinove.

Kristina Spalević bila je gost emisije ''Magazin In'' i tom prilikom govorila je o odnosu sa Kristijanom Golubovićem s kojim ima dva sina.

Naime, nakon što je nedavno objavila fotografije sa Golubovićem i decom sa Ostroga s krštenja njihovih naslednika, mnogi su odmah pomislili da su njih dvoje ponovo zajedno.

- Sama sam... Kristijan i ja nismo zajedno, izgladili smo odnose zbog dece. Nadam se da možemo da budemo normalni zbog njih... - rekla je Kristina i dodala:

- Sve što se dešava sa Kristijanom, toplo - hladno, svađe i sve mi pada manje teško nego pritisak javnosti. Prvi put vidim šta je anksioznost, prvi put kao da nemam kontrolu nad svojim žuvotom i slobodu izbora, kao da je moja greška 10 puta veća ako pogrešim... Od Kristijana je počelo, od njegovih izjava... Ja imam neku svoju zajednicu žena i kanal na kojem sam sa ženama sa kojima komuniciram. Ja sam se na krštenju pojavila sa Kristijanom i odmah su me napale, ali ja sa njim imam dvoje dece. Odmah se oseća pritisak. Posle krštenja je svako otišao kući i ne znam da li me čeka novi krug pakla - poručila je Spalevićeva i dodala:

- Ja živim sa decom i sa svojim roditeljima, a gde živi Kristijan, to niko ne zna - otkrila je Kristina.

- Smatram da sam pogazila svoje snove zbog ljubavi. Nisam ta žena koja je neka mučenica. Koliko god da sam ja bila glasna, nisam se izborila za to. Moja želja bila je da pevam i ja sam to ostavila zbopg njega u najboljim godinama. ''Ja bih je podržao, ali ona ne zna da peva. Da je ona Vitni Hjuston ja bih je podržao'' - to je rekao. Zašto onda Kristijan ima 5 pesama? Je l on pevač? Sa njim nema razgovora - kaže Spalevićeva i dodaje:

- Ne zna se broj koliko sam puta pakovala kofere, 300 puta možda. Neće se nikada promeniti, ne može. Moje dete od tri godine ima neki svoj karakter, vaspitanjem mogu da utičem. Ja sam mrtva žena. Dete ne mođeš da menjaš, njegovu suštinu, ali zašto bih menjala njegovu suštinu? Ja smatram da je on trebalo prosto da skrati svoj jezik i da podrži moje snove, ako što sam ja podržala njegove. Ja sam mogla da mu budem desna ruka u režiji sa stomakom do zuba...

Autor: M.K.