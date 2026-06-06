DA JE MOJ OTAC IŠAO KOD TRANDŽE, UMRO BIH OD SRAMOTE: Asmin brutalno isponižavao Neria, Kačavenda mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Napeta situacija u emisiji ''Sa mesta splačina!''

Sagovornici voditeljskog para Milene Kačavende i Dače Virijevića bili su Asmin Durdžić i Nerio Ružanji.

- Kako gledaš na Neriovu situaciju sa transvestitom? - upitao je Dača.

- Ovo jeste blam, ali njegov. Ja mislim da njega Hana ne voli, jer je rekla da on ne voli svoje dete, to je gore od njegove prevare sa trandžom. Ja ne znam kakve će ovo posledice imati po njegovu porodicu - kazao je Asmin.

- Nerio, ti si rekao Asminu da stavi periku i da ti popuši ku*ac - kazao je Dača.

- Ne, nisam rekao to bukvalno, bio sam izrevoltiran - kazao je Nerio.

- Koje pravo imaš ti da kažeš Hani i Neriu da skinu cucle, jer su užasni roditelji, a ne viđaš svoje dete? - upitala je Kačavenda.

- Ja jesam najgori otac poslednje tri godine unatad, ali su se ovde manje-više izblamirali i osramotili. Moji roditelji nikada nisu osramotili nas. Da sam čuo da moj tata ide kod trandže, umro bih od sramote - kazao je Asmin.

- A tvoja majka koga govori kako treba ''šuriti Maju Marinković''? - upitala je Kačavenda.

- Nije svaka reč na mestu, ali postupke ona nema neke, koji mene sramote, dok ovde mnogi ljudi imaju užasne postupke. Morališu učesnci mnogo, a užasno se ponašaju - kazao je Asmin.

- On je rekao za Aneli i Noru najgore stvari, poslednji je koji može da govori o tuđem roditeljstvu. Isfrustriran je, njegove reči dovoljno govore kakav je on - kazao je Nerio.

- Šta si mislio kada si Aneli nazvao na*komankom? - upitao je Dača.

- Mene je pitala šta sam radio tri dana sa trandžom, da li sam na afteru bio tri dana sa njom, ja sam rekao ako je tako, ti si po afterima bila deset dana - kazao je Nerio.

Autor: S.Z.