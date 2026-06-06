AKTUELNO

Domaći

DA JE MOJ OTAC IŠAO KOD TRANDŽE, UMRO BIH OD SRAMOTE: Asmin brutalno isponižavao Neria, Kačavenda mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeta situacija u emisiji ''Sa mesta splačina!''

Sagovornici voditeljskog para Milene Kačavende i Dače Virijevića bili su Asmin Durdžić i Nerio Ružanji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na Neriovu situaciju sa transvestitom? - upitao je Dača.

- Ovo jeste blam, ali njegov. Ja mislim da njega Hana ne voli, jer je rekla da on ne voli svoje dete, to je gore od njegove prevare sa trandžom. Ja ne znam kakve će ovo posledice imati po njegovu porodicu - kazao je Asmin.

- Nerio, ti si rekao Asminu da stavi periku i da ti popuši ku*ac - kazao je Dača.

- Ne, nisam rekao to bukvalno, bio sam izrevoltiran - kazao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koje pravo imaš ti da kažeš Hani i Neriu da skinu cucle, jer su užasni roditelji, a ne viđaš svoje dete? - upitala je Kačavenda.

- Ja jesam najgori otac poslednje tri godine unatad, ali su se ovde manje-više izblamirali i osramotili. Moji roditelji nikada nisu osramotili nas. Da sam čuo da moj tata ide kod trandže, umro bih od sramote - kazao je Asmin.

- A tvoja majka koga govori kako treba ''šuriti Maju Marinković''? - upitala je Kačavenda.

- Nije svaka reč na mestu, ali postupke ona nema neke, koji mene sramote, dok ovde mnogi ljudi imaju užasne postupke. Morališu učesnci mnogo, a užasno se ponašaju - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je rekao za Aneli i Noru najgore stvari, poslednji je koji može da govori o tuđem roditeljstvu. Isfrustriran je, njegove reči dovoljno govore kakav je on - kazao je Nerio.

- Šta si mislio kada si Aneli nazvao na*komankom? - upitao je Dača.

- Mene je pitala šta sam radio tri dana sa trandžom, da li sam na afteru bio tri dana sa njom, ja sam rekao ako je tako, ti si po afterima bila deset dana - kazao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

NIKAD NISMO BILI BLISKI: Bebica se u potpunosti ogradio od Maje, ona iskazala uverenje da ga je Teodora OKRENULA protiv nje: OVO NIJE NJEGOVO MIŠLJENJ

Domaći

POKUŠAVA DA JE UPECA NA TO: Stanija tvrdi da Asmin ima ŠABLON po kom funkcioniše sa ženama: RADI SA NJOM ISTO KAO SA MNOM! (VIDEO)

Zadruga

OSUŠILA SI SE KAO LOSOS, TI SI ZA STACIONARNO LEČENJE! Kačavenda osudila Aneline morbidnosti, pa joj sasula sve u lice: PEREŠ SE OD ASMINA S KOJIM SI

Zadruga

OTVORILA PANDORINU KUTIJU: Dragana otkrila pravu stranu odnosa Ivana i Aneli, on ustao i priznao da je do srži razočaran u Ahmićevu zbog Anđela: GO*NO

Zadruga

POVERENJE U POTPUNOSTI UNIŠTENO: Aneli otkrila da je ušla u sukob sa Lukom zbog Anite, pa pokušala da se OPERE od svojih reči! (VIDEO)

Zadruga

'MARSOVAC GLEDA NJU, A ONA MENE!' Bojana smatra da je Anđela Anđelova TIHA PATNJA! Tvrdi da je primetila njegove SKRIVENE POGLEDE, izazvala totalni ha