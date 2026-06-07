NIJE GA PREBOLELA, TO JOJ JE NAJVEĆA LJUBAV: Oglasila se Poršelina, istakla da je Car Majina AHILOVA PETA, prognozirala sunovrat veze sa Asminom!

Zasevala poput groma!

Asmin Durdžić tokom proteklih dana, imao je žestoke rasprave sa svojom partnerkom Majom Marinković, zbog njenog konstantnog pominjanja bivšeg momka Filipa Cara, koji inače važi za jednu od njenih najvećih ljubavi. On je tim povodom rešio da joj postavi ultimatum, te je od nje zatražio da pobaca sve igračke, čuvenje lemure, koji su simbol njene ljubavi sa Carem.

Njena nekadašnja drugarica Slađana Poršelina Lazić, oglasila se za portal Pink.rs, te je otkrila kakav stav ima o novonastaloj situaciji.

Poršelina nije imala lepe reči o bivšoj drugarici, ističući da je evidentno da Marinkovićeva nije ravnodušna prema bivšem, kao i da joj plan da nasamari Asmina neće uspeti, jer je on već primetio njene skrivene namere.

- Videla sam da me je Stanija sinoć spomenula, mislim da je ona jedna kraljica i podržavam je i hvala joj od srca na tome. Jedva čekam, nadam se da će pobediti. Što se tiče Maje kanalizacije, očekivano je da joj Asmin ne veruje, jer je on plakala kada je čula da smo Filip i ja bili zajedno, plakala je jednu noć. Ušla je u vezu sa Asminom, iz inata Staniji, jer ju je Stanija izgazila kad je ušla. Asmin nije glup, neće to tolerisati. Ako je ostavio jednu Staniju, šta je za njega da ostavi Maju kanalizaciju. Cara nije prebolela, nebrojano puta ga je napolju zvala sa mog telefona. Prošle godine ga je zvala nakon superfinala, a to će verovatno uraditi i ove godine. To je njena najveća ljubav, nije ga prebolela i nikada ga neće preboleti. Naravno da joj je postavio ultimatum, ali od te veze nema ništa, kao što je svaka njena veza osuđena na propast. Nju najviše boli jer je svesna da se Car nikada sa njom ne bi pomirio. Zamislite da ste sa devojkom, a ona čuva igračke, koje je sećaju na bivšeg momka?! To je očigledno da prema bivšem ima emociju, između redova se obraća Caru. Ona je dno dna, koja bi se nakon svega udala za Cara. Asmin i Maja će se svakako rastati, jedino tu vezu održava mržnja njena prema Staniji. Što se Asmina tiče, mislim da će Staniju zvati, odmah nakon što bude otputovala u Majami - kazala je Slađa.

Autor: S.Z.