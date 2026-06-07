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Bol ne prolazi! Boris Janjušević slomljen od tuge, obratio se pokojnom braku: Moj Mile...

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Sećanje ne bledi!

Rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša izgubio je život pre nekoliko godina u dvadeset sedmoj godini života. Ovaj tragični događaj, ostavio je neizbrisiv trag na čitavu porodicu, a sećanje i tuga ne blede.

Janjušev brat Boris, neretko na svom Instagram nalogu kači zajedničke uspomene, te na taj način održava sećanje na svog voljenog brata.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Boris je u svojoj novoj objavi pokazao da je bratu odneo cveće na grob, te je usled toga poslao i snažnu poruku.

Foto: Instagram.com

- Mile moj - napisao je Boris.

Autor: S.Z.

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