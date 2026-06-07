ZALJUBLJEN DO UŠIJU! Baja pronašao novu izabranicu, evo kako izgleda Lukina nova MAĆEHA! (VIDEO)

Ni ne sluti da je njegovom ocu ponovo zaigralo srce!

Otac aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Luke Vujovića, Nikola Vujović Baja, već duži niz živi u Švajcarskoj, a do nedavno, bio je u vanbračnoj zajednici. Međutim, već izvesni vremenski period se šuškalo da se rastao od svoje izabranice, kao i da je utehu pronašao pored druge partnerke.

On je rešio da stane na put nagađanjima i na svom Instagram nalogu obraduje svoje pratioce slikom sa novom partnerkom.

Njih dvoje su nasmejani pozirali, te po svemu sudeći veoma uživaju u svom odnosu i vremenu koje provode zajedno.

Na osnovu ovoga možemo zaključiti da je Luka veliki zavodnik na svog oca, kao i da žene definitivno padaju na njihov šarm.

Autor: S.Z.