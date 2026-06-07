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ZALJUBLJEN DO UŠIJU! Baja pronašao novu izabranicu, evo kako izgleda Lukina nova MAĆEHA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs ||

Ni ne sluti da je njegovom ocu ponovo zaigralo srce!

Otac aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Luke Vujovića, Nikola Vujović Baja, već duži niz živi u Švajcarskoj, a do nedavno, bio je u vanbračnoj zajednici. Međutim, već izvesni vremenski period se šuškalo da se rastao od svoje izabranice, kao i da je utehu pronašao pored druge partnerke.

On je rešio da stane na put nagađanjima i na svom Instagram nalogu obraduje svoje pratioce slikom sa novom partnerkom.

Foto: Instagram.com/bajovujovic

Njih dvoje su nasmejani pozirali, te po svemu sudeći veoma uživaju u svom odnosu i vremenu koje provode zajedno.

Na osnovu ovoga možemo zaključiti da je Luka veliki zavodnik na svog oca, kao i da žene definitivno padaju na njihov šarm.

Foto: Instagram.com

Autor: S.Z.

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