Što nisi Kiju tako, nego si molio za ljubav ispred zgrade: Lepi Mića obrisao patos s Filipom Đukićem, pa pokušao Maji da otvori oči: Postala si KMET čoveka koji se kvazi zaljubio (VIDEO)

Haos za crnim stolom!

Lepi Mića dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Kada je ovde stigla vest da je možda neka devojka trudna, tada se dozvao pameti, bio ovde kao krpa, moraš da uzmeš odgovornost! Lako je devojku koja je u njega, ne zaljubljena, ali čija je on interesna sfera, vući u to, što nisi Kiju Kockar tako?! Ne rođače, nego si išao ispred zgrade i molio za ljubav... - rekao je Mića.

- Baš je šmek i džentlmenski kada im kažeš da su ku*ve - rekao je Đukić.

- Ne kralju, ti si napravio od njih ku*ve, ti si mašina za pravljenje ku*vi i dr*lja! Na ku*cu si se proslavio...Zbog Aneli je van vinkla, kao kuku majko Mića mu ne da u vezu, je*ao ti Mića majku. Ne, nego neće obavezu. Je l' ustao da obrani neku devojku?! Ne, boli ga ku*ac, ali je znao da je*e. Unakazio je svaku svakako. On ima pravo da radi šta god hoće, one su dobrovoljno društvo "Izvoli, pa me je*i". Zato sam i rekao onoj tamo da ne dozvoli da se pop*ša po njoj. Stanija je izgleda željna i ku*ca i slave! - govorio je Mića.

- Ne, ali kada izađem moram da nadoknadim sve što sam izgubila sa Miškom Piškom - dobacila je Stanija.

- Mogao bih da pričam o Filipu Đukiću eseje, epopeje, razne šlagere. Nikada ga nisam izvređao, on se pronašao da mu ja kvarim idilu sa Aneli Ahmić. Pamtim dobro 27. septembar kada je ovde stajao i rekao: "ovde sam zbog sebe", ne pozdravlja on za džabe Gastoza, ne, ne. Nikada ga ranije nije pozdravio, ali Galeta pozdravlja sada...Što se tiče Maje Marinković, u ljubavi je sve dozvoljeno, ti si pustila i dozvoljeno i nedozvoljeno, ne bih da ponavljam šta ti je sve rečeno u prethodna tri dana, da si moje dete, ne bi mi dobro bilo. Sve što se kaže, sine, to se tako i misli, afekat je davanje mu*a samom sebi i bilo kome da kažeš ono što misliš. Sve što ti je Asmin rekao, sve to misli o tebi. Ja nisam Anelin dečko, ti si njen momak, koji za razliku od tebe, nju branim...Zabranio ti je da dišeš, da jedeš, ti si postala kmet čoveka koji se šatro zaljubio! Filip Car nije tvoja ljubav, on je tvoja opsesija, tu si izgubila svaki kodeks. Hajde, to si skinula s dnevnog reda, ti si rekla da ti je on pištolj u usta stavio, tebi on sada kaže da voliš više čoveka koji ti je gurao pištolj u usta, nego njega, pa da li ste vi normalni?! Da bi mene demantovali kačite mi etikete, samo nisam vanzemaljac bio, ali mene boli ku*ac, znam da sam ispravan. Finale svih izjava je njegova pre tri dana: "zadnjih sedam dana nam je veza fantastična", a onda posle toga kamion go*ana iz njegovih usta. Ostaviću Filipa, šaljem Maju - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić