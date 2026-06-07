POPADALE IM VILICE! Ivana Šopić saopštila kome se klati mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Ostali šokirani!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da Filip Đukić ide u izolaciju i da je on prvi nominovani takmičar.

- Ološe i škartove koje ću sutra uništiti na intervju, njegove sekundarne ku*ave imaju ostrašćenost prema meni. Za crnim stolom se ograđuju, a van toga: "Majo ovo, Majo ono"...Mnogi su rekli da sam dobar čovek, Aneli je imala pravo da kaže svašta, a ispala je korektnija nego 80 odsto kuće. To su za mene jedni ološi, jedni smećari, ljudi koji su ovde zbog mene, a šta god da urade, da prevrnu kuću, nema težinu. Uništili se međusobno, porodično, ne znaju gde će kući...Malo ću se aktivirati, pa ću se pozabaviti njima - rekla je Maja.

Nakon toga, Ivana je otkrila da su od strane Odabranih nominovani Minu Vrbaški i Anđela Rankovića.

Za sam kraj, Ivana je podigla učesnike kojima je publika udelila najmanje poverenja.

- Ugroženi su Aleksandra Jakšić, Sandra Todić i Miki Dudić. Neko od ovo troje ljudi će ići u izolaciju...Aleksandra možeš da sedneš, a nečija podrška je zakazala. Ove nedelje je zakazala podrška Mikija Dudića - saopštila je Ivana.

Autor: Nikola Žugić