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PROZIVKE SU LILE KAO IZ KABLA! Maju njene ljute rivalke stavile na stub srama, Filipove bivše se urotile protiv njega, a evo kome je opstanak u Eliti UGROŽEN!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota veče u ''Eliti'', rezervisana je za emisiju ''Nominacije''. Učesnici su tokom noći za nama imali priliku da iskažu mišlljenje o ovonedeljnim potrčcima, Maji Marinković i Filipu Đukiću. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić je otkrila ko ima najmanji broj glasova od strane publike, ali i koga su nominovali Odabrani učesnici.

Foto: Pink.rs/N. Žugić/Pink.rs

Aneli Ahmić, ljuta suparnica Maje Marinković iskoristila je priliku da je prokomentariše, te je u svom izlaganju iznela sve što misli o njoj. Pored toga da je u dubini duše nesrećna osoba, ona je primetila da joj se Asmin Durdžić konstantno dodvorava, kako do raskida ne bi došlo. Pored toga, ona je dala reč da će se za sva vremena skloniti od Filipa Đukića.

Stanija Dobrojević urnisala je komentarima Maju Marinković, ističući da mora da poradi na sebi kako bi osetila zadovoljstvo i istinsku sreću.

Marko Janjušević Janjuš obratio se svojoj bivšoj devojci Maji Marinković, a tom prilikom nije propustio da kaže svoj stav, a to je da njenim velikim neprijateljima smatra upravo njenog novog partnera Asmina Durdžića i njegovu majku Mevlidu.

Anita Stanojlović i Teodora Delić zajedničkim snagama oplele su po svom bivšem, Filipu Đukiću.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da Filip Đukić ide u izolaciju i da je on prvi nominovani takmičar.

Nakon toga, Ivana je otkrila da su od strane Odabranih nominovani Minu Vrbaški i Anđela Rankovića.

Za sam kraj, Ivana je podigla učesnike kojima je publika udelila najmanje poverenja.

- Ugroženi su Aleksandra Jakšić, Sandra Todić i Miki Dudić. Neko od ovo troje ljudi će ići u izolaciju...Aleksandra možeš da sedneš, a nečija podrška je zakazala. Ove nedelje je zakazala podrška Mikija Dudića - saopštila je Ivana.

Autor: S.Z.

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