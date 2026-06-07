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BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nakon što je Asmin zatražio od Maje da ne izgovori ni početno slovo Carevog imena, oglasila se njegova majka Mevlida: NE BI TREBALO DA SPOMINJE...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić danima unazad imao žestoke verbalne rasprave sa Majom Marinković, a najveći razlog nesuglasica bilo je pominjanje Filipa Cara. Kako bi otkrio šta mu tačno smeta i tišti, on je tokom emisije ''Pitanja novinara'', priznao da mu veliki obruč oko glave stoji i progoni ga misao da ona nije prebolela svog bivšteg partnera. Kako bi pomogao sebi i rešio problem sa svojom lepšom polovinom, Durdžić je istakao da od nje očekuje da pominje svoje bivše partnere, kao i da pobaca svaku igračku lemura, koja je asocira na doba ljubavi s Carem.

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Za portal Pink.rs povodom ovog slučaja oglasila se njegova majka Mevlida Durdžić, koja je istakla šta misli o novonastaloj situaciji.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Mevlida nije detaljisala, kada je reč o emotivnoj vezi njenog sina sa Majom, ali je priznala da joj se ne dopada pominjanje Cara, koje je u poslednje vreme sa strane njenog sina veoma učestalo.

- Ne znam više šta da pričam. Ako pričam ono štaa mislim, najgora sam, ako pričam ono šta ne mislim, drugi dan se Maja i Asmin naprave haos i prema tome ništa mi više nije jasno. Mogu samo ovo da kažem da Asmin ne bi trebalo da spominje tog momka(Cara), vezano za Maju. Ona samo zna šta ona oseća prema tom coveku i kome šta poručuje, to je pitanje za Maju, a ne za Asmina, tako da na taj odgovor ja ne bih mogla odgovoriti - istakla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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