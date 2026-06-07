BILA SAM U ČUDU, NISAM ZNALA ŠTA DA KAŽEM! Prva ispovest Hanine majke nakon Neriovog javnog priznanja da je načinio preljubu sa transrodnom osobom: ONA TO NIJE PROCESUIRALA (VIDEO)

Neriova izjava da je prevario svoju izabranicu Hanu sa transvestitom, izazvala je lavinu komentara, a svoj sud o tome dala je i njena majka Jelena!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je dom aktuelne učesnice ''Elite'' Hane Duvnjak i obavio razgovor sa njenom majkom Jelenom, o dešavanjima koja su uzdrmala javnost.

Jelena, Nerio je priznao da je bio sa transrodnom odobom, to je odjeknulo kao grom iz vedra neba. Kako si reagovala kada si to čula, da li si za to ranije saznala?

- Hana mi je to ranije rekla, a Nerio pre nje. Kada sam to saznala, bila sam u čudu, nisam znala šta da kažem na to. Ostala sam zatečena, u šoku. Prevara kao prevara, sama po sebi je katastrofa, a ovo tek ima da težini jer je u pitanju transrodna osoba.

Je l' si pomislila na osnovu toga da je Nerio potencijalno gej?

- Ne znam, oni su novija generacija, ne znam da li je to za njih eksperiment. Da je to neki moj prijatelj, moja generacija u pitanju, sigurno bih pomislila da je naklonjen istom polu. Ne znam šta bih rekla, ali mislim da nije, Aria je dokaz da nije, a možda i voli oba pola.

Svi se pitaju kako mu je Hana prešla preko toga. Da li je bilo turbulentno?

- Jeste, bilo je. Oni su se posvađali u jednom trenutku, nekolio dana nije kući dolazio i Hana je mislila da je on načinio preljubu sa njegovom bivšom devojkom. Kada je rekao da ju je prevario sa transrodnom osobom, verovatno joj je laklulo, ali nije procesuirala tu informaciju, s kim je on to uradio. Verovatno je to sad eskalirao.

Spekuliralo se o tome da je Hana bila sa ženom, kako ti gledaš na to?

- Ona se sa prijateljicom poljubila, ništa više od toga, da se razumemo. Milion devojaka je to uradilo, intimna nije bila. To su gluposti da je bila sa ženom intimna.

Kako komnetarišeš to što su učesnici komentarisali da su oni lako prešli preko toga pred ulazak u rijaliti?

- Kad se to desilo, nije Nerio znao da će u ''Elitu'' ući. Učesnici umeju sve da pokvare, ipak treba imati neku empartiju, jer su Nerio i Hana ipak postali mladi roditelji. Hana je pod konstantnim napadima od strane takmičara.

Autor: S.Z.