DALA SVOJ SUD! Hanina majka bez zadrške prokomentarisala sukob Aneli i Neria, pa se osvrnula na Terzinu tvdnju da je njena ćerka pokazala simpatije prema njemu! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'' sagovornica voditelja Jovana Ilića - Joce novinara bila je Jelena, majka aktuelne učesnice ''Elite'' Hane Duvnjak.

Neriova baka Nada je izjavila da je ne čudi što je to uradio, s obzirom na to ko ga je vaspitao, kako ti se to čini?

- Ne znam šta je mislila tome da kaže, ali verujem da je mislila na njihove liberalne stavove, odnosno da su oni liberalniji kao porodica.

Grofica se takođe oglasila, te je rekla da je svako bolji od Hane, pa čak i ''Fifi'', iznela je salvu uvreda, kako reaguješ na to?

- Ako je njen stav takav, možda joj neko jednog dana u kuću dovede transvestita. Hani ne želim da ode u tu kuću, nakon svih laži i kreveta koje su izneli i svega što su joj govorili. Oni moraju da učine sve, da nacrne Hanu, samo da ne bi svoje greške priznali. Bolje svoje greške da priznaju, šta su i kako su radila. Ne bih ni ja volela da uđe u tu kuću, nikada više. Ja sam dobijala razne komentare na račun toga da sam Ariu kodnapovala, da sam nepodobna sa odgajanje Arie, to je pokazalo koliko ona nije inteligentna. Ona samo zna da me vređa, a nema argumente za to.

Kako ti je Aneli delovala u čitavoj situaciji oko ''Fifija'' i svega?

- Glupost je da neko izmisli tako nešto, van pameti je, kao što je Aneli pričala. Zaparala mi je rečenica koju je rekla Aneli tokom svađe sa Neriom ''Što pominješ njega sad, on je Ružanji, a ne Ahmić''. To govori dovoljno o tome da on njima kao porodici odgovara, samo kada oni to hoće. Kad im ide sve u korist, onda je Nerio Ahmić, a kad im ne ide, onda je Nerio Ružanji. Moja ćerka sutra da tako nešto kaže, moja je ćerka, ne mogu glavu da okrećem, ali oni nemaju takav stav. Aneli najviše boli jer nju Asmin sad najviše gazi. Asmin je jedva čekao neki kiks, da on ima šta da komentariše i da popljuje. Ipak su Ahmići izjavljivali da je on sa svojim advokatom bio intiman. Žao mi je jer se sve to dešava preko Neria.

Da li si ti videla kako Fifi izgleda?

- Ne znam ko je i nisam ga videla. Tajlanđani izgledaju super, oni i škole imaju gde se radi ta promena pola.

Da li misliš da je Hana osetila neke simpatije prema Terzi?

- Terza je govorio Hani da idu u Rehab, ona je rekla da nije normalan, da ima dete, pa mu je rekla ''i trezna bih te poljubila''. Moja Hana nikada sa starijim nije bila, ne dopada joj se Terza.

Da li misliš da će doći do svadbe?

- Volela bih da popričaju i da će biti svadbe. Mislim da će Hani i Neriu sve ovo biti velika lekcija i nadam se da će iz nje naučiti nešto.

Autor: S.Z.