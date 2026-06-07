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OVDE JE NEKAD UŽIVALA SA ASMINOM: Ovako izgleda luks penthaus Stanije Dobrojević! Komšije razvezale jezik, otkriveno kakvo mišljenje imaju o njenom učešću u Eliti! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Stanija Dobrojević godinama unazad živi na visokoj nozi, često putuje na egzotične destinacije i nosi markiranu garderobu.

Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je Rumu, u sklopu svoje emisije ''Rijaliti rešetanje'', te je pokazao kako izgleda luksuzni penthaus aktuelne učesnice ''Elite'', Stanije Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen

Učesnica ''Elite'' Stanija Dobrojević vlasnica je luksuznog penthausa u Rumi, za koji je izdvojila 200.000 evra, kako se spekuliše. Ona je luksuznu nekretninu kupila nakon što je prodala garsonjeru u Rumi i dodala novac koji je zaradila u rijalitiju.

- Dobar dan svima, savršeno se čujemo. Javljam se iz Rume, jer ćemo današnji ''Specijal'' posvetiti Staniji Dobrojević. Sve će danas gledaoci videti iz Rume, kakva je situacija o svemu što se dešava u ''Eliti''. Toliko se spekulisalo o njenom penthausu iz Rume. Mnogi su ga nazivali golumarnikom. Međutim, ovo je jedna ozviljna nekretnina, koju je sama zaradila. Ceo gornji sprat je njen. Spekuliše se da je koštala preko 200.000 evra. Dokaz crno na belo kako izgleda Stanijin penthaus. Sad smo samo zagolicali maštu i ljudima pokazali kako stoje stvari. Tokom današnjeg dana ćemo imati brojna uključenja, Stanijina najbolja drugarica i drug će otkrili ko je Staniji slao cveće, spekuliše se da će milione. Takođe, Hanina majka će danas govoriti o odnosu Hane i Neria i svemu što se izdešavalo. Pričao sam sa Stanijinim komšijama koje je hvale, govore kako su već spremni da glasaju za nju u superfinalu, nadaju se njenoj pobedi.

Foto: TV Pink Printscreen

Luksuzni dom Stanije Dobrojević u Rumi ima 110 kvadrata, ogromnu terasu, 3 spavaće sobe, dva kupatila i ogroman garderober.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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