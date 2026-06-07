ZABILA JOJ JE NOŽ U LEĐA, ALI JOJ JE UČINILA USLUGU: Stanijina drugarica brutalno o Maji i Asminu, otkrila da će Dobrojevićeva napolju završiti s Anđelom, pa spomenula njegovu majku! (VIDEO)

Joca novinar i Jelena, jedna od najboljih Stanijinih drugarica, zajedno pretresali goruće teme Elite 9!

Jovan Ilić - Joca novinar u sklopu svoje emisije ''Rijaliti rešetanje'' razgovarao je sa jednom od najboljih drugarica Stanije Dobrojević, Jelenom. Ona je najpre otkrila kako je upoznala Staniju.

- Njen drugi frizer nas je upoznao, krenula je priča davnih dana i taj odnos traje i sada... - otkriva Jelena, a onda je progovorila o napadima koje Stanija trpi od strane ukućana.

- Treba da se drži po strani, da se izoluje od te buke i haosa. Bori se kako može kad se susrela sa svima njima, po meni je super. Nisam očekivala da će toliko biti borbena i da šusti jezičinu. Žena nema gram telesnih masti i izgleda bolje nego svi tamo, disciplinoj njenoj treba se diviti. Borice su deo našeg starenja, nemoguće je postići savršenstvo, a ona se nosi s godinama vrlo lepo, najbolje što bi se moglo - rekla je Jelena, a onda progovorila o Maji i Asminu.

- On je sam sebe doveo u situciju da svi vide kakav je čovek. Ona nije ti koji tražoi savete, ona ide po svome i jako se dobro izborila. Svi mi grešimo, iz grešaka se nešto nauči, nešto ne... Naravno da joj je Maja zabila nož u leđa, ali ona je takav tip devojke, svi znaju kakva je. Čudno da je ro bilo koga šokiralo... Dobro se Stanija nosi sa tim. Na kraju mislim da joj je Maja učinila uslugu - kaže Stanijina drugarica, a onda je progovorila o njenom odnosu s Anđelom Rankovićem.

- To s Anđelom ide u lepom smeru, ali ako njemu majka određuje s kim će biti sa kim neće to je druga stvar. Anđelo i Stanija se baš tamo izdvajaju po kulturi i svemu. Volela bih da bude zet. On je fin momak, mislim da je za nju top pogodak, prelepi su kao par. Ona voli lepe muškarce, kao i oni nju. Mislim da bi napolju moglo da bude nešto među njima - zaključuje Jelena.

Autor: M.K.