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CVEĆE JE DOBILA OD MILIONERA... Najbolji drug Stanije Dobrojević specijalno otkrio koji misteriozni moćnik želi da osvoji njeno srce, pa se osvrnuo na Maju Marinković: ASMIN JE NJENA NAJVEĆA GREŠKA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Sagovornik voditelja Jovana Ilića - Joce novinara u emisiji ''Rijaliti rešetanje'', bio je Milo Fox, koji je otkrio ko je misteriozni muškarac koji je Staniji Dobrojević poslao cveće. On je pored toga, prokomentarisao i Maju Marinković kao njen odnos sa Asminom Durdžićem.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je istina da Stanija ima nekog milionera, koji je čeka napolju?

- Svi znaju za milionera. Ona je lepo rekla da postoji jevrej milioner. Ja znam da postoji. On je poslao korpu cveća, to je cveće od njega. Dobila je ruže u obliku srca. Jevrej postoji, nije želela da bude sa njim, izabrala je Asmina, tu priču je već pričala. Bila je zaljubljena u njega. Da je sponzoruša, ona ne bi sigurno pored takve opcije, izabrala Asmina. Mene ljudi osužuju jer ja branim Staniju. Da nešto loše uradi, ja bih to, kao njen drug osudio, ali ne radi ništa loše.

Kako gledaš na Asmina sada?

- Asmin je našao svoj posao. Eto, u rijalitiju je, ali umišlja da je velika zvezda, pa leži po čitav dan tako. Učesnici se ponašaju kao da je Asmin dao sve Staniji, kao da ona nije živela u Americi i nije ništa stvorila sama.

Foto: TV Pink Printscreen

Koje je tvoje mišljenje o odnosu Maje i Stanije? Nekada su bile prijateljice, a onda je usledila izdaja.

- To je bilo poznanstvo, ne prijateljstvo. Stanija nikada nije u mom prisustvu napljuvala Maju. Međutim, Maja je i sama od samog početka govorila da joj je Stanija idol. Kopira druge ljude, jer nema svoju ličnost. Ona je samo čekala da Stanija uđe, kako bi ona uradila to što je uradila sa Asminom. Ona se možda i zaljubila u Asmina, ali ono što mogu da kažem je da joj je on možda i najveća rijaliti greška, iskreno da kažem. Ovo što je sa Asminom uradila, nju je vratilo na ''Zadrugu 2''.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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