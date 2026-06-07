Ovo je nacija čekala! Prvo oglašavanje Nikolije o aferi Relje i Anite, evo šta je rekla

Otkako je navodna afera Relje Popovića sa aktuelnom učesnicom "Elite 9", Anitom Stanojlović isplivala u javnost, mnogi su čekali oglašavanje pevačice Nikolije kada je ova tema u pitanju!

Nikolija Jovanović, naša pevačica, na ovu temu javno nije govorila do ovog momenta, s obzirom na to da su je pripadnici sedme sile zatekli na beogradskom aerodromu, gde je, između ostalog, otkrila kako reaguje na ove navode.

- Ja na reagujem na priče pravo da vam kažem, samo na istine - - rekla je Nikolija.

"Što ne bih priznala, čovek je lep i privlačan?!"

Anitina priča se u nekoliko navrata, podsetimo, nije poklapala sa onim što priča, pa je tako jednom prilikom otkrila kako zna da Relja voli da pije džin tonik.

- Što se tiče Relje, ja ću reći da je bilo sve tako, samo da mi se ovo skine. Stvari koje su se dešavale u spoljnom svetu, možete samo da slutite, a ove ovde možemo da komentarišemo. Ja želim privatni život da sačuvam za sebe...Ja sam mislila na neku treću osobu, što se tiče Relje, što ne bih priznala, čovek lep i privlačan?! Imponovalo bi mi da kažem da sam bila sa Reljom. Ništa nisam rekla, nisam bila sa Reljom, i da jesam, ne bih to rekla na televiziji - rekla je Anita, a onda je otkrila kako zna da Relja voli da pije džin tonik:

- Ja sam videla na nastupu da on pije džin tonik...Dača je bio u nekom takmičenju gde je bio Relja, pa ga je on prozivao da on nije za to. Može da se kune koliko hoće sada. Dači više ništa ne mogu da verujem, zato što se zakleo Luki u sestru da sam ja rekla nešto što nisam. Dača je meni pričao da je bio s devojkama, pa me je stiskao za ruku i da je to bila šifra za muškarce, pa nek se pravda da li je gej.

Autor: Nikola Žugić