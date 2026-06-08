Delovalo je kao p*rnografski sadržaj: Sanja Grujić bez dlake na jeziku o pomirenju Sofije i Terze! (VIDEO)

Nije štedela reči!

Voditelj Stefan Milošević Panda u emisiji "Pitao bih za druga" ugostio je bivšu rijaliti učesnicu Sanju Grujić koja je na samom početku komentarisala odnos Sofije Janiićijević i Borislava Terzića Terze.

- Prošlo je Sofijino vreme, ispričano je sve o Danetu. Ja sam gledala kad je bio rođendan Velikog šefa, a njihovo grljakanje mi je delovalo kao pornografski sadržaj. Kraj je rijalitija žele da bude aktuelni i da bude intrigantno jer su se pomirili. Kad izađu napolje svako će svojim putem. Kad stigne neka informacija o Sofiji on će da se izvinjava. Kad patosira on bi da bude sa Sofijom, a kad ha alkohol manje ili više radi onda je besan i na Milicu i na Sofiju - govorila je Sanja.

Autor: A. Nikolić