Silikoni u prvom planu, a trakice podigla do struka! Vrelo, vrelije, Anđela Đuričić: Provocira u bikiniju, novim fotkama usijala mreže (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama i ostavila sve bez daha svojim najnovijim izdanjem.

Ona se skinula u minijaturni bikini sa zlatnim detaljima i ponosno pokazala figuru na kojoj je očigledno naporno radila. Anđela je pozirala zategnuta kao praćka, dok su njene bujne silikonske grudi u ovom kupaćem kostimu izbile u prvi plan. Celokupan letnji izgled upotpunila je modernim šeširom i naočarima za sunce, pozirajući samouvereno ispred objektiva.

Njeni pratioci odmah su je zatrpali brojnim lajkovima i komentarima, poručivši joj da nikada bolje i provokativnije nije izgledala.

Gastoz o odnosu sa Anđelom

Gastoz je, inače, nedavno pričao o burnom periodu sa Anđelom.

- U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku! Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - kazao je on, da bi se malo potom pomirili.

- Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke, pogreši čovek... (smeh) Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - jasan je bio Gastoz.

Autor: Nikola Žugić