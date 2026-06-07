Nora je dobila novu maćehu, pobeći će i ovaj od nje: Stanija nikad žešće udarila na Asmina, pa priznala: Skidala je muževe pevačica, znam ja mnogo toga (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija odnosa Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Maje Marinković, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stanijom u novom delu imanja.

- Ovih dana sam malo u daunu, postalo mi je sve mučno, ali držim se. Nemam s kim da razgovaram, svi su nabrijani na rijaliti, plašim se da komentarišem onako kako mislim. Spremni su na fizički kontakt, svaku reč izvrću, sada me Maja, Uroš i Lepi Mića udaraju da sam nebitna, Maja kaže: "ti si komentator moje veze", Uroš kaže: "ti si fikus", a Lepi Mića kada sam htela da iskomentarišem Nerija, on je rekao: "sedi, ti si nebitna"...U drugoj sezoni smo bili prirodni i spontani, pa je neko bio tema...Asmin i Terza, ja ostanem u šoku, ljubomorni su na Nerija i Hanu, svako ko kaže da je to Hana uradila poslednjih mesec dana, sami kalkulišu šta će da rade. Neka gladijatori odmore par nedelja - rekla je Stanija.

- Kada sumiraš ovaj period iza sebe, koji je bio iscrpljujuć, koji ti je glavni utisak - pitao je Darko.

- To što me je Asmin izvređao i izblatio kao niko nikada, ipak je on neko s kim sam bila. Sve te uvrede i laži, pa da se rušim ja kao ime i prezime, ovo su sve mali i mizerni ljudi, kao da čekaju da me sruše, pa gackaju i onda da kažu da sam ja nebtina. Jeste da čovek sprdačina života moga, danas pričam sa Dačom, najviše bih volela da se perem od tog čoveka i nikada više niko da me ne pita za tog čoveka, da okrenem drugi list, to bih najviše volela. Drago mi je što Ahmići i Durdžići imaju novu snajku, Maju - rekla je Stanija.

- Šta misliš, kakvo mišljenje oni imaju o njoj - pitao je Darko.

- Maja je želela da bude ja, da zauzme moje ime, moje mesto...Ona je valjda želela to, pa te priče da je on finansirao i da pored njega može da ima lagodan život, želela je da se uvali i uspela je. Čujemo već da bi želeli da je šure, nova maćeha Nori, tu je njegova bivša žena sa kojom ima dete, Maja ide u Durdžiće, pa tako neka se oni sada dogovaraju kako će oko deteta i da se viđa mala, da li će majka da da maćehi i ocu da viđa dete, kako to prihvataju Ahmići i Durdžići...Ako pukne sa Majom, da, pokazaće inicijativu za detetom, a ako ne, onda Maja, to je ta priča...Ja sam bila ta koja mu je u četiri zida govorila stalno: "šalji maloj", govorila sam da šalje preko kuma, preko brata. Zamerila sam mu što je poslao tortu jer je to aplauz za one bakutice koje usko gledaju kao: "jao divan je, poslao tortu", a tri godine ništa. Znam da ga dete ne zanima, a ako bude nešto bilo, to je zarad aplauza, nema nagon da bude otac - rekla je Dobrojevićeva.

- Juče si objasnila Maji Marinković da ako bude nastavila ovim tempom da će završiti u Lazi i da treba da shvati da nije bolja riba u odnosu na neku ako raširi noge - rekao je Darko.

- Tako je, jer ona misli da je limunadica i menjanje partnera uspeh...Ne znam gde je tu greška, znamo koje devojke ovde utorkom su popularne. Ona raširi noge, se*sualno opšte sa njom, pa onda skinula ovoj drugarici muža, skinula muža poznatoj pevačici...Znam ja mnoge Majine priče iz spoljnog sveta, ja to nikada neću izneti. Nešto tu treba da se reši, inače će svaki pobeći od nje i ovaj će. Njihovih onih par svađa je meni rekao sve, moj ego nahranio, jer su tu iskreni i ništa više ja ne bih dirala - rekla je Stanija.

- Je l' veruješ da Asmin nije hteo da sedne pored tebe kada je Maji pretio, ona mu to nije dala - pitao je Darko.

- On će da izvrće sve zato što joj ona to traži, pa rekao joj je: "nikada nećeš biti Stanija Dobrojević", moja istina je jasna kao dan, ja ću da ćutim i da je nosim

- Kako komentarišeš to što Asmin kaže Maji u svađi: "ja sam papak kada idem sa tobom da ti čuvam onu stvar da te neko ne izj*be" - pitao je Darko.

- Majin bivši je*ač Filip i Asmin pored nje je njena realnost, ne rijaliti...To je njegova sramota, šta je sebi dozvolio da bude pored njenog bivšeg je*ača, on dalje ne može da se sroza, meni je Maja nebitna...Ovo nije "A" od Asmina, ovo je ker koji mjauče ili pijuče. On se obuče lepo, pa naočare, pa muškarčina, pa ne sme niko da me dira, na to sam ja pala. Ko da mi veruje uopšte u priču kada ovo gledaju?! Da, on mi je više gadan, pa i ona sa njim, a znaš zašto ona?! Jer me toliko vređa. Od rođendana me nije toliko gazila, da li se na momenat osvestila. Vratio je na fabrička podešavanja, ulazim, uzela čašu vode pijem, nisam ni skontala koliko me je vređala. Sve to što se busa pokaže koliko je ljubomorna na mene, iskompleksirana, jadna...Njihovu vezu ne diram, ne zanimaju me - rekla je Stanija.

- I ti si bila jedna od direktnijih na nominacijama, rekla si u brk sve što si mislila - pitao je Darko.

- Tako je, moje sa njom je davno rešeno, kada me vi podignete, ja ću da iskomentarišem, ali je skoro čitava kuća negativno iskomentarisala - rekla je Stanija.

- Odgovorila ti je Aneli u više navrata kada si je provukla, kakav je sada vajb među vama - pitao je Darko.

- Ja joj kažem da je ona favorit, dižem joj ego...Kompleksira se još uvek od mene, ali je sada mirna luka. Ispucale smo se, rekle smo jedna drugoj šta smo imale, ali da me zamera za Filipa, da - rekla je Stanija.

- Da li Filip u tvojim očima nema baš nikakvu vrednost kao muškarac za nešto ozbiljno i kvalitetno - pitao je Darko.

- Ne bih tako rekla, ima on kvaliteta...Nema on standard i određen fazon devojke, ne. Za Lavicu sam rekla da ako bude bila intimna sa njim, da će je razapeti ovde. On je malo gledao u pravcu gde sam ja igrala...Ja joj stalno kažem: "ne bih ja ništa tvoje dirala", ovaj ovamo se omakao, došao je u Majami da lažinja - rekla je Stanija.

- Ako on zagovara taj stav koji zagovara, zbog čega dozvoljava sebi da ulazi dublje u odnos sa Aneli - pitao je Darko.

- Radi ga! On čovek treba da kaže da će da skloni stav sa strane i da će da da šansu...Razumem je, ja ovo gledam uživo, kada je super sa njim, ona obuče crvenu haljinu, dođe sva lepršava i slatka, to je leči i hrani, vidi ostale parove, nije joj dobro, nije ni njoj lako - rekla je ona.

- Šta ćemo sa Minom i Viktorom?! Za njega si rekla da je pokvarenjak mali, rekla si da si ga štedela jer je iz Rume - pitao je Darko.

- Tu sam ti 50/50, za mene su oni i dalje par. Oni će tako do kraja. Ona se ponižava, ali ja znam Minu kao Minu, spletkara stara, ona se sa njima igra, ne može da razvije pravu emociju prema muškarcu. Malo to psiho to se budi, rekla sam da se svađaju, samo da on ne lomi nešto...Nema ona ono da može da razvije pravu emociju, ne znam, takva je. Ja sam je pratila ranije, i kroz Marka Markovića i sve, znamo se mi osam godina. Sa svakim je isto. Sada da joj date novog muškarca, ona bi ovog izbrisala, taj je tip - rekla je Stanija.

- Šta ćemo sa Viktorom onda s druge strane, koji ne zna kako da se spasi od Mine, ima tu neku odgovornost i grižu savesti, izričit je da se neće pomiriti, pa se desi eksplicitni snimak, pa opet beži - pitao je Darko.

- Koliko god da je kvaran i misliš da je ponižava, ja više verujem u njegove emocije nego u Minine. Što se postupaka tiče, klinac, ima devetnaest godina, udarili hormoni u glavu. Ona sve svesno radi da bi ga manipulisala i to se tera tako u krug... - rekla je Stanija.

- Sa Terzom imaš neki vajb, ali se Sofija vratila u priču - pitao je Darko.

- Terza je jedini od muškaraca u kući koji na taj neki šaljivi način, pa igra i đuskanje, ima taj neki vajb iz naroda, uspeo da priđe i da razgovara sa mnom...Ja Sofiji uvek kažem da ume da klizne u takvim peckanjima. Makar imam s kim da popričam i da me neko nasmeje - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić