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NI ON ME NE VOLI, MENE NIKO NE VOLI: Maja Marinković očajna pred Asminom, njen vapaj za pažnjom odjeknuo je Belom kućom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uživaju u miru i prirodi!

Maja Marinković i Asmin Durdžić još jednom su privukli pažnju zajedničkim trenucima na imanju Elite 9.

Njih dvoje su ovog puta vreme proveli u dvorištu, gde su hranili labuda i uživali u opuštenoj atmosferi, daleko od svakodnevnih sukoba i tenzija koje često potresaju Belu kuću.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su pažljivo prilazili jezeru i hranili ovu plemenitu pticu, Maja i Asmin nisu skidali osmeh sa lica sve dok se Maja nije uvredila misleći da je čak ni labud ne voli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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