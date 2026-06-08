NI ON ME NE VOLI, MENE NIKO NE VOLI: Maja Marinković očajna pred Asminom, njen vapaj za pažnjom odjeknuo je Belom kućom! (VIDEO)

Uživaju u miru i prirodi!

Maja Marinković i Asmin Durdžić još jednom su privukli pažnju zajedničkim trenucima na imanju Elite 9.

Njih dvoje su ovog puta vreme proveli u dvorištu, gde su hranili labuda i uživali u opuštenoj atmosferi, daleko od svakodnevnih sukoba i tenzija koje često potresaju Belu kuću.

Dok su pažljivo prilazili jezeru i hranili ovu plemenitu pticu, Maja i Asmin nisu skidali osmeh sa lica sve dok se Maja nije uvredila misleći da je čak ni labud ne voli.

Autor: Teodora Mladenović