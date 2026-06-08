Kako će je čuvati kada bude zvala Filipa Cara sa skrivenih brojeva?! Aneli umalo zaplakala zbog propalog odnosa sa Đukićem, pa nablatila Asmina i Maju (VIDEO)

Rešeta u paketu!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević je u novom delu imanja porazgovarao sa Aneli.

- Tvoja i Filipova priča stagnira, vratili ste se korak, dva, tri unazad, zašto Aneli - pitao je Darko.

- Tako jednostavno, izdešavale su se neke stvari. Pa naljutila?! Ja sam juče na nominacijama stavila tačku, tako će ostati 300 odsto. Nisam priznata kao devojka tu, ovde su bile i svađe u vezi, pa hajde gaziš stavove, ali ovde vidim da nema...Svesna sam da neće biti ništa, da se to neće desiti. Ja njemu ne zameram, ja kada ga vidim, normalno ću sa njim komunicirati, nije on meni ništa uradio, ali nikakvo zbližavanje - rekla je Aneli.

- Je l' moguće da priznaje da se zaljubio u tebe, da mu je teško da se obuzda i da mu je teško, pa zbog stava pusti da ta emocija stagnira - pitao je Darko.

- On je zacrtao, nisam zacrtala ja, tako ozbiljno to govori, a mene svaki put to pogodi. Kada sam mu rekla ono juče, nije mi izgledalo kao da je potrešen. On, da je toliko zagrizao, da mu se sviđam i falim, on će doći, ali mislim da neće doći, tako mi osećaj neki govori - rekla je Aneli.

- Juče su ga nagazili pojedini ukućani i videli smo da se iznervirao više nego ikada ranije zbog toga što važi neko ustaljeno mišljenje u kući da ponižava devojke - pitao je Darko.

- Vazda je to tako, sada se još više iznervira kada mu kažu da je i mene ponizio. Je*iga, koja sam po redu, imaju pravo da mu zameraju to. On je sam birao mene, niko ga nije terao na to...On bi da ostane na tome, njemu je lepo, on uživa. Sebičan je, on je sebičan! Meni je sve njegovo zanimljivo, lepo, ja bih se po ceo dan grlila sa njim. Ja sam uvek ta koja njemu prva prilazi - rekla je Aneli.

- Zbog čega si uvidela da je Janjuš sujetan i ljubomoran - pitao je Darko.

- On je uvek sujetan, sprdao se sinoć kada je govorio o ljubavi. On je video kako smo se mi približili, tada smo se družili i sve. Digao se tada, osetio je nešto tu, da će se tu nešto desiti i rekao je: "ja vidim nešto ovde", pa se sprdaju svi sa tim našim, a svi su videli tada. Pa kako ste videli tada, a sada smo vam foliranti?! Ja bih najviše volela da izađem sama, idem svojoj kući. Meni ne treba mesec dana pred kraj da ja sa nekim izlazim, meni to fejk može samo da naškodi - rekla je Ahmićeva.

- Primetio sam da te ovih dana iritira Stanija opet, malo po malo, pa joj odbrusiš - pitao je Darko.

- Zato što me pecka, na primer, peckala me je juče kada je rekla: "još ako lavicu...", ja se zapitam da li ja zvučim tako kada pričam?! Tada me je pecnula za njega (Filip), kao ako bude sa mnom biću sedma. Ako bude se*sa između mene i njega, u tom smislu je rekla...Pa kada je došlo pitanje za Asmina što je ljubomoran na Filipa, ona je dobacila: "foliranti, nije vam uspeo plan". Ako ona izlazi iz priče Ahmića, šta se petlja u odnos Hane Nerija?! - rekla je Aneli.

- Ti si izgorela što ona brani Hanu i navodi ljude da osude Nerija - pitao je Darko.

- Osuđujem Nerija što je uopšte bio s tim, ali ko si ti da komentarišeš?! Znaš kada bih ja komentarisala u radiju njene porodične odnose?! Nikada! Ja dosta situacija ovde izbegnem negde, dođe nazdravi mi, a itekako bih mogla da okrenem leđa...Ja sam jasna bila na nominacijama, mogla bih nju nominovati, ali neću, hvala joj. Ja sam joj zahvalna, demantovala je mnoge stvari, mnoge je potvrdila moje, ali kada vidim da me pecka i provocira, ne mogu da prećutim...Ne postoji animozitet ovako, ali ona ga može vrlo lako izazvati i vratiti, jer ako sam spustila loptu sa tobom, nemoj da me diraš. Ona je meni naštelovana u svakom momentu, naštelovana je kada se češlja, naštelovana je kada stavlja viklere, nije opuštena. Kao da hoće da bude u kadru sa mnom, da pošalje neku poruku - rekla je Aneli.

- Kako ti se čine Maja i Asmin ovih dana - pitao je Darko.

- Katastrofa! Sećam se prošle godine kada je Luka meni rekao ono: "obrij se pa dođi", rekao mi je to, ja znam šta mi je rekao i ispalo je ružno, ali da mi izgovori muškarac da mora da mi čuva polni organ za izolaciju, da mi je pi*ka čizma...Ja više čujem da on njoj izgovara, ali ja mislim da bi bila razapeta ovde ja kako to sebi dozvoljavam, a oni su tako lagani i lagano shvataju sve ovo, takve rečenice govore jedno drugome. Majka njegova Mevlida priča na tiktoku na lajvovima o svemu ovome, vrela voda, a to se shvata olako, a kada se vratim na odnos mene i Luke, nas su osuđivali za stolom. Kako će je čuvati kada bude zvala Filipa Cara sa skrivenih brojeva?! Ja sve znam šta je radila Filipu Caru napolju. Kakva je to veza?! Nikakva veza. Ja sam juče rekla da ako je tolika ljubav, možda mu rodi dete, kakve su to budalaštine?! - rekla je Aneli.

- A Stanija kada je rekla Maji da je ona Norina maćeha, je l' ti je prošla jeza kroz telo - pitao je Darko.

- Naravno, i tu me provocira, kao: "dobili smo novu maćehu", ja sam odmah rekla da mojoj Nori niko ne može da bude maćeha...Nemam ništa protiv da on ima neku ženu, da sutra izgladi odnos, da bude otac i Nora bude želela da provodi s ocem vreme, ja nemam problem s tim. On je sam govorio Staniji, toj maćehi, da mi crknemo i ti nisi izgladio ni te odnose, boli ga briga, Maja mu je na prvom mestu. Kako ja njemu da dam dete - rekla je Aneli.

- Na vratu nosiš ime svog nećaka, mnogo si suza prolila, koliko te je ova priča pogodila, rastužila, osramotila - pitao je Darko.

- Tako je, jer znam da ide sve preko mojih leđa, meni govore i ja sam ta koja će ispaštati. I sada ih posmatram, oni se smeju i zezaju se. Boli me briga, imam svoj život i svoje dete, ne zanima me više ništa. Teko mi je, teško mi je kada se razdere na mene, volim ga, ali ako se on i Hana smeju tome, što ja da se nerviram?! - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić