Završila je kao njena bliznakinja Slađa Poršelina, OKO ŠIPKE: Maja Marinković progovorila o svađama sa Asminom, pa urnisala Staniju: Njena vagina se kapariše, ne može ona da me PONIZI (VIDEO)

Biće haosa?!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana brutalna svađa Maje Marinković i Asmina Durdžića, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Majom.

- Preživela si nominacije, rekla si da ćeš ološe da unakaziš, slušam, čiji komentar te je šokirao i iznervirao - pitao je Darko.

- Negde sam na pola imala motivaciju da ustanem i po redu da ih izrešetam, a onda razmišljam, pričam svaki dan, eto im malo kadra. Mislim da su određeni ljudi toliko licemerni, pa onda iz mržnje prema Asminu mene pljuju, a ništa im nisam uradila. Sada ću da ti krenem ko je bio jako nerealan, to su Teodora i Bebica. Teodora koja je ušla ovde na kontu mog oca, nosila njegove slike, a onda mi kaže da sam ja neko ko se kači na glavne teme i na muškarce. I oni su mene muvali, nisam se ja nakačila na njih. Bebica koji je pokazao da je ponizni ker, jer je nonšalatno iskulirao što je njegova verenica ostavila njegovog jeb*ča, da ti doživiš takvo poniženje?! - rekla je Maja.

- Stanija ti je rekla da ako ovako nastaviš da ćeš završiti u Lazi Lazarević - pitao je Darko.

- Ona je toliko ostrašćena prema meni, ali je ja razumem, postavila sam je na njeno mesto. Sa glavnog aktera, na glavnog komentatora mene. Njoj sujeta i zloba izviru iz očiju. Preksinoć kada si je podigao da komentariše našu vezu, prvo što ti je rekla jeste: "mi ovde imamo životnu priču sa ozbiljnom temom", pa onda priča pola sata i završava to kao njena bliznakinja, naslednica, Slađa Poršelina, oko šipke. Ja nju ne vređam, samo joj drsko i bezobrazno odgovorim kada pokuša da me ponizi. Ne može ona mene da ponizi, kada se njena vagina kapariše, žena koju imate za 4.000 evra...Žena uzima njegovu stolicu tri puta, šta bi bilo da sam ja uzela njenu stolicu?! Ona je jedna teška kadropaćenica, koja je u tim godinama jako željna slave. Vaška kada se najede, to je najgore! Rekla je sinoć vezano za Filipa, mene i Asmina, kao: "vidite ovaj prizor" - rekla je Maja.

- Oko koga ti je Asmin izljubomorisao danas - pitao je Darko.

- Danas mi ljubomoriše ceo dan. Prvo mi je izljubomorisao što sam otišla na kapiju...Posle toga, ja sedim i češljam se, izlazi četiri muškaraca sede na fontani, on izlazi: "šta sediš i gledaš muškarce na fontani", ja ne mogu da ga provalim da li se sprda ili da li je ozbiljan. Previše rasprava smo imali i ona svađa je bila, koliko god da nije bila teška svađa, jeste, blam - rekla je Maja.

- Je l' vam malo glupo kada treba da mi kažete u petak da ste sve rekli afektu - pitao je Darko.

- Naravno da je glupo. Mislim da jeste nesiguran i mislim da sam ja loše odreagovala tu noć. Nemam više toliko strpljenja i tolerancije, kao tempirana sam bomba. Trudim se da se iskuliram, ali prebacuje me. Meni je stvarno do njega stalo, reagovala sam na Janjuša jer mi je delovao sujetno i ljubomorno. Ja sam njega pogledala u ogledalo i videla ono njegovo: "jao, jao, jao"...Ne znači da ja Filipa volim i da prema njemu imam emociju, nemam je, bilo bi bolesno. Čovek me ne zanima za tri života, ali sam možda dala za pravo ljudima - rekla je Maja.

- Danas si Asminu rekla da se promenio prema tebi, da se progrubio i da nije više za zezanje - pitao je Darko.

- Kada me je muvao, pristao je na sve, a možda me je i zavoleo malo više. Nijedna veza ovde nije bila idealna, kada provodiš s nekim 24 sata, prirodno je da se posvađaš, a mislim da je grublji u uvredama. Što je on grublji, ja sam popustljivija. Mene je kod njega kupilo to njegovo ponašanje lepo prema meni...Ne mogu da se ponašam isto u vezi i kada sam slobodna, nisam koketa i flertuša kada sam u vezi - rekla je Maja.

- Kako ti se čini ovo što se dešava između Mine i Viktora - pitao je Darko.

- Uh, pakao. Mina je jako loše komentarisala Asminovu i moju vezu, imitirala sek*ualne odnose, a sada pričamo o pu*ešnju penisa u tuš kabini ljudi koji nisu u vezi. Biću iskrena, ali neću biti surova, jer Minu poznajem godinama. Minina svaka veza je slična...Ne možeš ti nekoga na silu da zadržiš i da ucenjuješ, ne ide. Ona je njega lagala, okej, ali ni on nije fer. Imao si crv sumnje i ponašao si kao da je sve u redu, ja mislim da je Viktor jako dobar momak, gotivim ga kao lika, ali ne možeš da mi kažeš da nije poniženje da radite te stvari u tuš kabini i ne legneš s njom u krevet i kažeš da ne želiš komunikaciju sa njom. Da, mislim da je i time htela da ga zadrži - rekla je Marinkovićeva.

Autor: Nikola Žugić