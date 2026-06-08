Smešno da juče on Nenadu priča jedno, a Maja sedi pored njega: Teodora progovorila o Đukiću i Aneli, pa oplela po Sofiji i Terzi (VIDEO)

Iskrena!

Teodora Delić bila je naredna koja je porazgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru o najaktuelnijim temama.

- Kažu: "Bebica je ponovo pokazao da je papak jer je svario da je sačuvala Filipa, a poslala Maju" - pitao je Darko.

- Uvek sam gledala po tome ko mi je vređao porodicu i mene. Mene Filip nijednom nije uvredio, ni moju porodicu, Maja me je vređala na sva usta, izmišljala je sve i svašta za mene i moju porodicu. Najveći životni blam moj je to što su me skrnavili za Maju i njenog oca - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš to što šuškaju da si gutala knedle dok si pričala o Đukiću - pitao je Darko.

- Ne, iskreno, ja kada pričam i kada nominujem, pogovoto što je bila mrtva tišina, kao da su čekali šta ću ja da kažem, to mi je bilo samo čudno, ali sam rekla šta mislim o Filipu i Maji kao učesnicima. Mislim da nisam pohvalila ni jedno, a ni drugo, rekla sam sve iskreno šta mislim o njihovom učešću - rekla je Teodora.

- Šta je pokazao Filip u odnosu sa Aneli - pitao je Darko.

- Iskreno da ti kažem, u odnosu između Aneli i njega je meni on jasan. Ne znam zašto komentarišu na način kao da su oni u vezi, meni njih dvoje nisu u vezi, nisu ozvaničili vezu, tako da ne mogu da ih komentarišem kao odnos. Meni je Aneli isto što i Anita, osim što Aneli nije sek*ualno opštila sa Filipom...Što se tiče Filipa, deluje mi da dok ne uđe u vezu, kao oni što obećavaju brak, sve će s tobom, dok ne dobiju ono što zapravo žele šta dobiju, a kada bi dobio rekao bi: "rekao sam da neću vezu". Aneli je neko ko želi da joj Filip bude oružije u ratu sa mnom, s Lukom, Anitom, Maju i Asmina da iskompleksira, plus, zloupotrebljava ovo što neće da je prizna za devojku - rekla je Delićeva.

- Da li je Asmin svojim ponašanjem u vezi s Majom oprao Bebicu - pitao je Darko.

- Da, kako ne je*ote?! Smešno da juče Asmin govori: "tvoju devojku je izj*bao, ona ga sačuvala, a ti ništa", pa njegovu je stvarno izjeb*o, postoji i snimak koji je kako sam čula brutalan. On sam kaže: "ja ti čuvam vaginu od Filipovog ku*ca", apsolutno su ga oprali, mnogo veći blam. Sve što kaže meni, između nas je ogledalo, priča sam sebi - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš odnos Sofije i Terze, kuda oni idu - pitao je Darko.

- E malo pre sam baš sedela sa Sofijom, vidim da nešto postoji da ljubomoriše na Staniju, neka frkica se dešava i on ljubomoriše njoj na Viktora i ostale, tako da mislim da se iz sujete drže jedno uz drugo. On ne shvata koliki je blam kada sedne i samo priča sa Sofijom. On je prešao njoj preko onoga što je govorila za decu, a neće posle Daneta?! Reputacija mu ne da da pređe preko toga što je bila sa čikom, ali to što mu je vređala porodicu i dete, može da bude sa njom i da sek*ualno opšti?! Za njega ne postoji pravi put, on je izgubljeni slučaj - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić