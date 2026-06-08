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Tesno do samog kraja! Evo ko je ovog jutra napustio Elitu 9 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popadale im vilice!

Nakon što su prikazani profili nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po njih kako bi zajedno otišli do novog dela imanja, gde ih je čekala spremna igrica Velikog šefa.

Darko je nominovanim takmičarima objasnio pravila igrice koju je Veliki šef spremio za njih. Naime, takmičari su morali da trče do zatvora i da nađu papiriće na kojima piše "Elita 9", a onaj ko skupi najviše, njemu će biti duplirani glasovi.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon igrice, Darko je otkrio da su glasovi duplirani Anđelu Rankoviću, pa je saopštio glasovi publike.

- Mina, Filip, Miki, Anđelo...Elitu ovog jutra odlukom gledalaca napušta Miki Dudić - saopštio je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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