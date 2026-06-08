EMOCIJE JAČE OD PONOSA: Mina nakon sloma želi samo jedno, vapi za Viktorovim zagrljajem! (VIDEO)

Od suza do zagrljaja!

Nakon još jedne burne rasprave koja je obeležila njihov odnos, Mina Vrbaški nije uspela da sakrije emocije koje gaji prema Viktoru Gagiću.

Iako su samo nekoliko trenutaka ranije razmenjivali teške reči i međusobne optužbe, ona je ubrzo pokazala koliko joj njegova blizina zapravo nedostaje.

Dok je pokušavala da se izbori sa naletom emocija, Mina je sve vreme tražila Viktorovu pažnju i utehu, jasno stavljajući do znanja da joj je u tim trenucima najpotrebniji upravo njegov zagrljaj.

Autor: Teodora Mladenović