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EMOCIJE JAČE OD PONOSA: Mina nakon sloma želi samo jedno, vapi za Viktorovim zagrljajem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od suza do zagrljaja!

Nakon još jedne burne rasprave koja je obeležila njihov odnos, Mina Vrbaški nije uspela da sakrije emocije koje gaji prema Viktoru Gagiću.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako su samo nekoliko trenutaka ranije razmenjivali teške reči i međusobne optužbe, ona je ubrzo pokazala koliko joj njegova blizina zapravo nedostaje.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je pokušavala da se izbori sa naletom emocija, Mina je sve vreme tražila Viktorovu pažnju i utehu, jasno stavljajući do znanja da joj je u tim trenucima najpotrebniji upravo njegov zagrljaj.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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