Sofija napravila LJUBOMORNU SCENU Terzi zbog Stanije, Dobrojevićka za to vreme OBJAVILA RAT Ivanu Marinkoviću! Mina i Viktor u novom brodolomu, a evo ko je zauvek napustio Elitu!

Burna noć iza nas.

Tokom prethodne noći održana je emisija "Izbacivanje", koju vode Dušica Jakovljević iz studija TV Pink, i Darko Tanasijević, koji obavlja intervjue sa učesnicima. Darko je ove večeri prvo porazgovarao sa Stanijom Dobrojević.

- Ovih dana sam malo u daunu, postalo mi je sve mučno, ali držim se. Nemam s kim da razgovaram, svi su nabrijani na rijaliti, plašim se da komentarišem onako kako mislim. Spremni su na fizički kontakt, svaku reč izvrću, sada me Maja, Uroš i Lepi Mića udaraju da sam nebitna, Maja kaže: "ti si komentator moje veze", Uroš kaže: "ti si fikus", a Lepi Mića kada sam htela da iskomentarišem Nerija, on je rekao: "sedi, ti si nebitna"...U drugoj sezoni smo bili prirodni i spontani, pa je neko bio tema...Asmin i Terza, ja ostanem u šoku, ljubomorni su na Nerija i Hanu, svako ko kaže da je to Hana uradila poslednjih mesec dana, sami kalkulišu šta će da rade. Neka gladijatori odmore par nedelja - rekla je Stanija.

- Kada sumiraš ovaj period iza sebe, koji je bio iscrpljujuć, koji ti je glavni utisak - pitao je Darko.

- To što me je Asmin izvređao i izblatio kao niko nikada, ipak je on neko s kim sam bila. Sve te uvrede i laži, pa da se rušim ja kao ime i prezime, ovo su sve mali i mizerni ljudi, kao da čekaju da me sruše, pa gackaju i onda da kažu da sam ja nebtina. Jeste da čovek sprdačina života moga, danas pričam sa Dačom, najviše bih volela da se perem od tog čoveka i nikada više niko da me ne pita za tog čoveka, da okrenem drugi list, to bih najviše volela. Drago mi je što Ahmići i Durdžići imaju novu snajku, Maju - rekla je Stanija.

- Šta misliš, kakvo mišljenje oni imaju o njoj - pitao je Darko.

- Maja je želela da bude ja, da zauzme moje ime, moje mesto...Ona je valjda želela to, pa te priče da je on finansirao i da pored njega može da ima lagodan život, želela je da se uvali i uspela je. Čujemo već da bi želeli da je šure, nova maćeha Nori, tu je njegova bivša žena sa kojom ima dete, Maja ide u Durdžiće, pa tako neka se oni sada dogovaraju kako će oko deteta i da se viđa mala, da li će majka da da maćehi i ocu da viđa dete, kako to prihvataju Ahmići i Durdžići...Ako pukne sa Majom, da, pokazaće inicijativu za detetom, a ako ne, onda Maja, to je ta priča...Ja sam bila ta koja mu je u četiri zida govorila stalno: "šalji maloj", govorila sam da šalje preko kuma, preko brata. Zamerila sam mu što je poslao tortu jer je to aplauz za one bakutice koje usko gledaju kao: "jao divan je, poslao tortu", a tri godine ništa. Znam da ga dete ne zanima, a ako bude nešto bilo, to je zarad aplauza, nema nagon da bude otac - rekla je Dobrojevićeva.

Voditelj Darko Tanasijević je u novom delu imanja porazgovarao i sa Aneli Ahmić.

- Tvoja i Filipova priča stagnira, vratili ste se korak, dva, tri unazad, zašto Aneli - pitao je Darko.

- Tako jednostavno, izdešavale su se neke stvari. Pa naljutila?! Ja sam juče na nominacijama stavila tačku, tako će ostati 300 odsto. Nisam priznata kao devojka tu, ovde su bile i svađe u vezi, pa hajde gaziš stavove, ali ovde vidim da nema...Svesna sam da neće biti ništa, da se to neće desiti. Ja njemu ne zameram, ja kada ga vidim, normalno ću sa njim komunicirati, nije on meni ništa uradio, ali nikakvo zbližavanje - rekla je Aneli.

- Je l' moguće da priznaje da se zaljubio u tebe, da mu je teško da se obuzda i da mu je teško, pa zbog stava pusti da ta emocija stagnira - pitao je Darko.

- On je zacrtao, nisam zacrtala ja, tako ozbiljno to govori, a mene svaki put to pogodi. Kada sam mu rekla ono juče, nije mi izgledalo kao da je potrešen. On, da je toliko zagrizao, da mu se sviđam i falim, on će doći, ali mislim da neće doći, tako mi osećaj neki govori - rekla je Aneli.

Ubrzo potom u Šiša bar stigla je i Maja Marinković.

- Preživela si nominacije, rekla si da ćeš ološe da unakaziš, slušam, čiji komentar te je šokirao i iznervirao - pitao je Darko.

- Negde sam na pola imala motivaciju da ustanem i po redu da ih izrešetam, a onda razmišljam, pričam svaki dan, eto im malo kadra. Mislim da su određeni ljudi toliko licemerni, pa onda iz mržnje prema Asminu mene pljuju, a ništa im nisam uradila. Sada ću da ti krenem ko je bio jako nerealan, to su Teodora i Bebica. Teodora koja je ušla ovde na kontu mog oca, nosila njegove slike, a onda mi kaže da sam ja neko ko se kači na glavne teme i na muškarce. I oni su mene muvali, nisam se ja nakačila na njih. Bebica koji je pokazao da je ponizni ker, jer je nonšalatno iskulirao što je njegova verenica ostavila njegovog jeb*ča, da ti doživiš takvo poniženje?! - rekla je Maja.

- Stanija ti je rekla da ako ovako nastaviš da ćeš završiti u Lazi Lazarević - pitao je Darko.

- Ona je toliko ostrašćena prema meni, ali je ja razumem, postavila sam je na njeno mesto. Sa glavnog aktera, na glavnog komentatora mene. Njoj sujeta i zloba izviru iz očiju. Preksinoć kada si je podigao da komentariše našu vezu, prvo što ti je rekla jeste: "mi ovde imamo životnu priču sa ozbiljnom temom", pa onda priča pola sata i završava to kao njena bliznakinja, naslednica, Slađa Poršelina, oko šipke. Ja nju ne vređam, samo joj drsko i bezobrazno odgovorim kada pokuša da me ponizi. Ne može ona mene da ponizi, kada se njena vagina kapariše, žena koju imate za 4.000 evra...Žena uzima njegovu stolicu tri puta, šta bi bilo da sam ja uzela njenu stolicu?! Ona je jedna teška kadropaćenica, koja je u tim godinama jako željna slave. Vaška kada se najede, to je najgore! Rekla je sinoć vezano za Filipa, mene i Asmina, kao: "vidite ovaj prizor" - rekla je Maja.

Dok su intervjui sa Darkom Tanasijevićem bili u toku, Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza ušli su u raspravu.

- Ja sam tebi rekao da devojci ne pravite problem, pogotovo da je ne povezujete sa mnom - rekao je Terza.

- Ja sam te pitala da li mi nešto radiš iza leđa - rekla je Sofija.

- Ti si ljubomorisala na početku. Ne pumpa ego nego je istina. Zašto si mi rekla zašto gledaš u nju kada je ušla? - rekao je Terza.

- To nije ljubomora, to je skretanje pažnje - rekla je Sofija.

- Gde ja da gledam, u sto? Ti si to rekla i Dača je čuo. Priča je da si ti ljubomorna na Staniju - rekao je Terza.

- Ti si onda ljubomoran na Viktora - rekla je Sofija.

- Ti moja devojka nisi, imam pravo da se družim s kim hoću. Ja da imam ljubomoru ne bih pričao sa dečkom. Ja sa tobom neću biti nikad. Nećemo se miriti, džabe se nadaš. Ja mogu da budem ovde s kim želim ali neću to me ne zanima. Ostavi ti mene na miru, provlačiš sve žene - rekao je Terza.

- Videćeš koliki si ološ. Zašto muvaš Staniju dok mene grliš - rekla je Sofija.

Zatim je i Terza došao na intervju kod Darka.

- Šta se dešava sa tobom i sa Sofijom ovih dana - pitao je Darko.

- Što se tiče mene i Sofije, nenormalno je što smo, ali hajde, spustili smo loptu, da budemo jedno za drugo tu. Prija i meni da se zagrlimo, prija i njoj, dogovorili smo se da nećemo biti u vezi, ali da joj ništa neću raditi iza leđa i ona isto. Meni je emocija i dalje prisutna tu, ali neću da se pomirim, ja sam rekao, srce hoće, ali glava nikako...Ja u glavi ne mogu da pređem preko toga, srce hoće, ali ui glavi ne mogu da pređem. Taj bes posle svega što sam planirao sa njom, ja sam imao bes u sebi. Govorio sam neke stvari da je povredim i da je oblatim, kao što je ona meni, ja više nemam bes, valjda sam izbacio to iz sebe. Provodimo vreme, ne spavamo ispod pokrivača i nemamo odnose kao Mina i Viktor. Malo pre smo se posvađali, rekla mi je: "je l' imaš nešto da mi kažeš, je l' mi radiš nešto iza leđa?", njoj je Ivan Marinković, kvarnjak, rekao da sam odlepio za Stanijom - rekao je Terza.

- To vide i ostali ukućani, jer i ona tebe hvali - rekao je Darko.

- Družimo se, zezanje...Ivan je iskoristio to, ona mene zagrli i poljubi me u obraz. Stanija je prelepa devojka, ne mogu da kažem da ne bih bio sa Stanijom, naravno da bih bio, ali je stvarno gledam kao drugaricu i to je ovaj iskoristio i preneo je Sofiji. Ona je došla, napala me je, izvređali smo se, ja sam otišao kod Stanije i rekao, ona je rekla da je Ivan odlepio za njom... - rekao je Terza.

Nakon što su prikazani profili nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po njih kako bi zajedno otišli do novog dela imanja, gde ih je čekala spremna igrica Velikog šefa.

Darko je nominovanim takmičarima objasnio pravila igrice koju je Veliki šef spremio za njih. Naime, takmičari su morali da trče do zatvora i da nađu papiriće na kojima piše "Elita 9", a onaj ko skupi najviše, njemu će biti duplirani glasovi.

Nakon igrice, Darko je otkrio da su glasovi duplirani Anđelu Rankoviću, pa je saopštio glasovi publike.

- Mina, Filip, Miki, Anđelo...Elitu ovog jutra odlukom gledalaca napušta Miki Dudić - saopštio je Darko.

Stanija Dobrojević pobesnela je zbog Ivana Marinkovića, pa se tako sukobila sa njim u Odabranima.

- Bedniče jedan, nemoj više da me gledaš bedniče, nisam ti ja bivša žena koja te je prevarila u zatvoru sa mladim i zgodnim. I ja, kao tvoja bivša žena, volim mlado, lepo i zgodno. Da, evo, Terza je u punoj snazi i ima mišić i zato sam mu rekla da donese kutije i tu si izljlubomorisao - rekla je Stanija.

- Shvati da si ovde među mladim i lepim devojkama, babo jedna od 40 godina, ko će tebe više?! - rekao je Ivan.

- Jedini ker je njen bivši dečko Asmin - dobacio je Uroš.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su dospeli u centar pažnje nakon nove žestoke rasprave koja je uzdrmala atmosferu u Beloj kući.

- Ja tebi ništa ne zameram. Ti si slobodna. Je l' hoćeš ponovo da ti objašnjavam? Sedeo sam na zidiću i jasno sam mogao da vidim s kim komuniciraš, a on je mene dečko vređao i juče i danas - rekao je Viktor.

- Dečko je dolazio sto puta, dečko nije potencirao priču sa mnom nego smo se nadovezivali - rekla je Mina.

- Ti se uvek smiriš kad ja krenem da divljam. Daj bože da odeš sledeće nedelje kući. Je l' bi ti bilo lakše da ja odem kući? - rekao je Viktor.

- Naravno da mi ne bi bilo lakše. Umrla bih ovde - rekla je Mina.

Autor: R.L.