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Mevlida bolje sina da je vaspitala nego što... Kačavenda i Aneli oplele od rane zore, zajednički neprijatelj Asmin ih načisto ujedinio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve se bolje razumeju.

Milena Kačavenda, Mina Vrbaški i Aneli Ahmić sedele su jutros na bazenu i sunčale se, te su započele razgovor o Asminu Durdžiću.

- Čuj Mevlida će mene da čeka, bolje da je sina vaspitavala. Aneli smo jeli koske celu sezonu, dođe Stanija ne valja ni ona, koja valja. Baš da vidimo gde će u Beogradu da bude? Kome on šta može da uradi? On je blam živi - rekla je Milena.

- Moja mama je preinteligentna žena, ona nikad ne ide negde da pet puta ne razmisli - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju niko nikakav dogovor nije imao - dodala je Kačavenda.

- On se dogovarao, znam ja dobro - rekla je Aneli.

- Što se mene tiče, niko nije živ nije imao dogovor, da njega treba štiti, tebe gaziti. On je u paranoji od ulaska, te se boji miša, boji se pauka - pričala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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