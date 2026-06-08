AKTUELNO

Zadruga

Maji i dalje srcu draga Hrvatska, Asmin bi radije u Monako: Drugačije je večerati u Monte Karlu, a drugačije u Dubrovniku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razmišljaju o letovanju.

Nakon buđenja, Maja Marinković i Asmin Durdžić ćaskali su o letovanjima i poznatim odmaralištima. Tom prilikom, Asmin je istakao da mu je bolje letovanje u Monte Karlu nego u Balkanskim zemljama.

- Odem na Budvu na dva dana, a ovako odem odmorim ko čovek. Potrošim 10 hiljada evra na nešto gde je standard isti kao u Srbiji. I u Hrvatskoj isto, za pare koje tamo potrošiš, odeš u Monte Karlo i budem faca. Drugačije je večerati u Monte Karlu, drugačije u Dubrovniku - istakao je Asmin.

Maja se nadovezala da Hrvatska ima lepo more, a Alibaba je ipak ostao veran Monte Karlu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ĆALE JE LEGENDA, KEVA ME ODUŠEVILA, A BURAZER... Gastoz progovorio o susretu sa Anđelinom porodicom: Evo koje utiske nosi iz Đenovića (VIDEO)

Zadruga

HOĆU POLIGRAF! Asmin ne bira sredstva da uveri Maju u svoju ljubav, njoj njeno srce govori drugačije: Da si vodio računa... (VIDEO)

Zadruga

Možda bi bilo drugačije: Terza priznao da i dalje voli Sofiju, dobio Anđelinu podršku! (VIDEO)

Ostali sportovi

Šok u Monte Karlu! Eliminisan šampion!

Domaći

Maja i Stanislav uživaju u Bečićima kao golupčići, Pantera je drži na oku dok je opsedaju fanovi! Evo detalja njihovog boravka u Crnoj Gori (PAPARACO)

Društvo

'Platili smo vam smeštaj, sad još hoćete 60 evra za obijanje brave?!' Srpski turisti razbesnili vlasnika apartmana u Grčkoj: Ovo je strašno, ili si čo