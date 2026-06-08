Maji i dalje srcu draga Hrvatska, Asmin bi radije u Monako: Drugačije je večerati u Monte Karlu, a drugačije u Dubrovniku! (VIDEO)

Razmišljaju o letovanju.

Nakon buđenja, Maja Marinković i Asmin Durdžić ćaskali su o letovanjima i poznatim odmaralištima. Tom prilikom, Asmin je istakao da mu je bolje letovanje u Monte Karlu nego u Balkanskim zemljama.

- Odem na Budvu na dva dana, a ovako odem odmorim ko čovek. Potrošim 10 hiljada evra na nešto gde je standard isti kao u Srbiji. I u Hrvatskoj isto, za pare koje tamo potrošiš, odeš u Monte Karlo i budem faca. Drugačije je večerati u Monte Karlu, drugačije u Dubrovniku - istakao je Asmin.

Maja se nadovezala da Hrvatska ima lepo more, a Alibaba je ipak ostao veran Monte Karlu.

Autor: R.L.