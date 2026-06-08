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Veliki šef rešeta od jutros: Evo ko je još kažnjen!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

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Nakon što su danas pojedine takmičarke kažnjene honorarima zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, Veliki šef se tu nije zaustavio sa kaznama.

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Naime, produkcija je u nekoliko navrata opomenula takmičare da ne krše pravila i da ne skidaju bubice, ali oni to nisu poslušali.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako su se jutros kraj bazena sunčale Sandra Todić, Dragana Stojanović, Aleksandra Jakišić, i Jovana Mitić Advokatica, i tom prilikom nisu nosile bubice, te je Veliki šef odlučio da i one budu kažnjene novčano.

Autor: N.B.

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