Gura Maju sa urađenom g*zom na FLAMINGU, živi svoj san! Teodora ne prestaje da GAZI Alibabu, osolila pošteno! (VIDEO)

Kao na plaži...

Učesnici su jutros od ranog jutra na bazenu, kupaju se, sunčaju, ali i ogovaraju. Ovoga puta Teodora Delić veliku inspiraciju je našla u Maji i Asminu.

Naime, Alibaba se protegao, uskočio u bazen, a onda vozao svoju devojku po bazenu, dok je ona sedela na velikoj gumi u obliku flamingosa.

- Živi svoj san čovek, gura Maju Marinković sa urađenom b*ljom na flamingu, znaš ti šta je to. Drugarica od Stanije. Volela bih da se Stanija sunča ovde, zvaću je da dođe, malo da se brčne - rekla je podrugljivo Teodora.

Autor: R.L.