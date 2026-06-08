Gura Maju sa urađenom g*zom na FLAMINGU, živi svoj san! Teodora ne prestaje da GAZI Alibabu, osolila pošteno! (VIDEO)

Kao na plaži...
Učesnici su jutros od ranog jutra na bazenu, kupaju se, sunčaju, ali i ogovaraju. Ovoga puta Teodora Delić veliku inspiraciju je našla u Maji i Asminu.
Naime, Alibaba se protegao, uskočio u bazen, a onda vozao svoju devojku po bazenu, dok je ona sedela na velikoj gumi u obliku flamingosa.
- Živi svoj san čovek, gura Maju Marinković sa urađenom b*ljom na flamingu, znaš ti šta je to. Drugarica od Stanije. Volela bih da se Stanija sunča ovde, zvaću je da dođe, malo da se brčne - rekla je podrugljivo Teodora.
Autor: R.L.