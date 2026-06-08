Lepi Mića skinuo rukavice! Otvoreno podržao Aneli i ukanalio Asmina, Durdžić mu se JAVNO IZVINIO! (VIDEO)

Počelo je jako zanimljivo!

Lepi Mića, proglašen je za ovonedeljnog vođu, odlukom Mikija Dudića, pa je Mića otpočeo svoju podelu budžeta.

- Aneli, prvi veliki budžet za tebe, moje mišljenje o tebi se ne menja, ti si polupana, sve što si radila ti se vraća. Kad braniš ono sveto, ja sam uz tebe. Ja sam tebe vređao, tu mi je savest čista, niti sam ja tvoj poltron, mi smo drugari i prijatelji, a ja sa tobom provodim najmanje vremena, ali sam tu za tebe kad je teško - rekao je Lepi Mića i dodao:

- Neki te vole, neki te ne vole, svako ima pravo da radi šta hoće. Ne izazivaj, ne ulazi u priču koja ti nije potrebna. Izbori se za svoju porodicu i onoga što je najbitnije. Ja sam uvek tu za tebe - rekao je Mića.

- Hvala ti što si uz mene sve ove godine - rekla je Aneli.

- Asmine, za tebe izvolite mali budžet. O tebi imam loše mišljenje, ništa se nije promenilo. Neću ništa da dodajem, imaš jako pogan jezik, bezobrazan si, podao, ne praštaš ništa, mada nisu ni tebe štedeli, imaš loše misli, bolne su tvoje psovke, potezi su pogrešni, fizički nasrćeš, vi ste bili smešna družina koja brani šta se braniti ne može. Veza sa Majom ti nije bila potrebna - rekao je Mića.

- Želim da ti se izvinim za psovke koje sam ti uputio - rekao je Asmin.

Autor: R.L.