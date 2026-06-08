Neke stvari koje si mi uradio su BOLESNE! Mića detaljno analizirao Anitu i Luku, oni obećali da će ga ZVATI NA SVADBU! (VIDEO)

Da li će se pojaviti?

Sledeće budžete Lepi Mića podelio je Aniti Stanojlović i Luke Vujovića.

- Luka mali, Anita srednji budžet. Anita tu sam za tebe, naš odnos se popravio. Luka ja ne mogu tebi da oprostim neke stvari. Neke stvari su bolesne, koje si ti meni uradio. Ti si spreman da pogineš za rijaliti, rijaliti je sve. Ti se ložiš na to kad najedaš i pojiš uboge i siromašne. Branio si i više nego što si trebao, tako isto i napadao - rekao je Mića.

- Ti Anita nisi normalna, ali sad si se smirila, da li ga više ne voliš nisi zaljubljena ili naprotiv da si shvatila da je on pravi za tebe, vreme će pokazati - dodao je Mića.

- Hvala Mićo živ bio - rekao je Luka.

- Zvaćemo te na svadbu, mada bićeš u rijalitiju - rekla je Anita.

Autor: R.L.