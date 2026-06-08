Branite se FIĆFIRIĆI! Aneli strpala Luku Filipa u isti koš, Đukić joj zabio 'nož u leđa'! (VIDEO)

Sad je kraj?

Tokom današnje podele budžeta Lepog Miće došlo je do svađe između Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ja sam rekao da verujem da je nije tukao nasilan sto posto, da je bilo gurkanja to da. Ti mene napadaš - rekao je Filip.

- Ti si sve ponovio, a bio si sa mnom u nekom odnosu. Hajde pali - rekla je Aneli.

- Pa je l' onda treba drugačije da kažem, šta ne smem da spomenem zbog tebe? Sad pošto sam dobar s tobom treba da demantujem sam sebe? Eto zbog ovoga se ne treba mešati u tuđe odnose - urlao je Đukić.

- Luka je sam priznao u oktobru, a ovi p*čkolisci, fićfirići branite se - urlala je Aneli.

- Ti si ženo smehoteka, debilka ti si beda, bedna, ideš na patetiku, da ti je Nora najvažnija ne bi molila čoveka za ljubav, nesrećnice, budala jedno - rekao je Ivan Marinkovića.

Autor: R.L.