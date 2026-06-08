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Odnosa neće biti, problema imati neće! Filip zapečatio odnos sa Aneli Ahmić ZAUVEK! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gotovo!

Filip Đukić stavio je definitivno tačku na odnos sa Aneli Ahmić i obećao Mići, kao njenom zastupniku, da više neće imati problema sa njim i zbog njega.

- Ti njemu p*ko ne daš da priča, jer si sujetan i ljubomoran - vikala je Aneli na Ivana.

- Filipe, na meni je težina tvoje priče sa Aneli velika, jer si skočio na mene kad sam nešto komentarisao, a ostao si imun kad te je Bebica uvredio - rekao je Mića Filipu.

- Odnosa neće biti, problema neće imati, evo kažem ti, neće imati više tih problema - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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