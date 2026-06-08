Odnosa neće biti, problema imati neće! Filip zapečatio odnos sa Aneli Ahmić ZAUVEK! (VIDEO)

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Filip Đukić stavio je definitivno tačku na odnos sa Aneli Ahmić i obećao Mići, kao njenom zastupniku, da više neće imati problema sa njim i zbog njega.
- Ti njemu p*ko ne daš da priča, jer si sujetan i ljubomoran - vikala je Aneli na Ivana.
- Filipe, na meni je težina tvoje priče sa Aneli velika, jer si skočio na mene kad sam nešto komentarisao, a ostao si imun kad te je Bebica uvredio - rekao je Mića Filipu.
- Odnosa neće biti, problema neće imati, evo kažem ti, neće imati više tih problema - rekao je Filip.
Autor: R.L.