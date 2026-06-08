Nisi ni dobar, ni kulturan! Sara obrnula igricu šesti put, pa se okomila na Murata, Matora joj odbrusila: Ne pravi FEJKS SVAĐE! (VIDEO)

Malo hoće, malo neće...

Lepi Mića je sledeći budžet dao Muratu, te mu je rekao da nije trebalo da traži od Sare Stojanović oralni s*ks.

- Ti si od mene to tražio, ali nećeš to dobiti jer svaki muškarac koji to traži od žene je najodvratniji - krenula je Sara.

- Ko te potencira - rekao je Murat.

- Ja sam to rekla. Žao mi je što nisam slušala i Miću i moju mamu, niko mi nije trebao. Nisi ti toliko dobar ni kulturan, ako si to od mene tražio, malo si s*ksualno opterećen - rekla je Sara.

- Saro, sad kad si slobodna svi te napadaju - rekao je Ivan.

- Mogu da me poljube u d*pe - rekla je Sara.

- Ne s*ri ne uživljavaj se i ne pravi fejk svađe da bi bila u centru pažnje - rekla joj je Matora.

- Ti si mene koristila - rekao je Murat.

Autor: R.L.