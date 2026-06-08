Imala si list kao Safet Sušić, kadropaćenice! Ivan Marinković NIŽE UVREDE na Stanijin račun, ona otišla u spavaću sobu, pa se obratila DIREKT KAMERI! (VIDEO)

Haos ne staje!

Lepi Mića sledeći budžet je dao Staniji Dobrojević, pa je nastao novi haos.

- Staniju znam duže od svih vas, imali smo perioda raznih, svađa, odnosa, nekad sam bio kriv ja, nekad ti... Bila si dobra sa Majom, pa svađa, pa sa Aneli dobra, pa svađa... Mnogi su smatrali da si pro*uknjača, znaš ko je ostao uz tebe. Ti si svojim ponašanjem dala pravo da sumnjaju u tebe. Rečenica: "Uzela sam malo, trebalo je više", ljudi na konto toga mogu da te definišu kako hoćeš - rekao je Mića.

- Pa ko ih j*be, pričaj ti meni tvoje mišljenje o meni, šta me briga ko oni misle - rekla je Stanija.

- Ti si predana kamerama 24 sata, spremna si da pristaneš na sve da se priča o tebi, da bi ta priča imala vodeću ulogu u rijalitiju, ne odustaješ - rekao je Mića.

- Imam jednu jedinu priču, to je moj ljubavni trougao, sa Asminom i Aneli, ostalo samo komentarišem. Ušla je kao ucveljena žena kojoj sam ukrala čoveka tebi i tvojoj ćerkici - navela je Dobrojevićka.

- Ja ucveljena nisam, odj*bala sam ga - rekla je Aneli.

- Oni su ovde tri godine zarađivali na konto mog imena, došla sam na dve nedelje i da idem kući, ali sam obrnula igricu i ova kuća i gledaoci su odlučili da ostanem. Meni je muka od ovog polusveta, od ove nesvesne stoke, marve ljudske, sa kojima moram da delim ovaj prostor - rekla je Stanija.

- Da ukradem kadar, vratite kamere danas u 12.10 kako Stanija trči sa doka, dolazi u bazen, kad je došao Toša, pomera Sari noge, ova spodoba priča meni o kadropaćeniku. Toša ode kod Janjuša, na kraju je morala da ostane da ne bi bio blam. Sisaj k*rac kadropaćenice, imala si list kao Safet Sušić, moja bivša žena može da ti drži predavanje glupačo jedna napaćena, k*rcu više ne vrediš, s*rmušo, odvratna, raspala, pokvarena plovka - rekao je Ivan Marinković.

- Ovi jeftini igrači me ne zanimaju - rekla je Stanija, a onda otišla u spavaću sobu i počela da priča u kameru.

- Ja sam pet godina stariji od tebe, nađi sebi ravnog, kadropaćenice - vikao je Ivan.

- Naći ću sebi 25, 35 godina mlađeg. Ovoj ugašena bubica, ništa se ne čuje - rekla je Stanija Jovani advokatici.

- Bitno je da čuju za koliko si ti prodala p*čku - rekla je Advokatica.

- Hajde da čujemo kako ti psuješ decu i roditelje, kad meni j*beš majku, kad Mići kažeš da j*be svoju ćerku, da čujemo kad si mi pretila tvojim sinom, da čujemo tebe malo, da čujemo da si mi pretila da ću tvom sinu da po*šim k*rac - vikao je Vitor na Jovanu.

Autor: R.L.